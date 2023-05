Lyngby ligger med tre runder tilbage af Superligaen til nedrykning, men på ét parameter går det strålende – tilskueropbakningen på hjemmebane.

Før søndagens brag mod OB viser tallene, at de kongeblå har et snit på lige knap 6.500 til hjemmebanekampene, og det vækker stor jubel midt i nedturen.

»Det er fantastisk at mærke, hvordan hele Lyngby Stadion er med til at løfte holdet og bære dem frem. Man fornemmer virkelig, hvordan alle er sammen om Lyngby og sammen om, at vi også efter sommerferien skal have Superliga-fodbold på Lyngby Stadion. Jeg håber, at vi igen på søndag får den her elektriske stemning mod OB, for det giver uden tvivl det ekstra, der kan være med til at sikre os tre vigtige point,« siger Lyngbys direktør, Andreas Byder, til klubbens hjemmeside.

De trofaste fans har da også fået noget for pengene.

Anfører Marcel Rømer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anfører Marcel Rømer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Trods status som bundprop i Superligaen har Freyr Alexanderssons tropper endnu ikke tabt på Lyngby Stadion her i foråret.

»Når vi går på banen på Lyngby Stadion, så føler vi, at vi kan slå alle. Med sejre over både FC Midtjylland og Brøndby IF synes jeg også, at vi har vist det. Der er ingen tvivl om, at opbakningen og den her specielle Lyngby-ånd, som vi fornemmer, lige fra vi møder ind i klubben, gør noget specielt for os, og jeg tror også, at der direkte er point i det. Jeg tror og håber på, at der søndag kommer mange folk på stadion, så vi kan fortsætte den her fantastiske stime, vi har gang i,« siger anfører Marcel Rømer.

Lyngby vil, hvis det ikke bliver til nederlag til søndagens modstander OB, have tangeret klubrekorden for flest kampe i streg uden nederlag på hjemmebane.

I så fald vil det være syvende gang i træk, at holdet går fra banen med point.