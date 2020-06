Hvis Jores Okore har mange ting i hovedet for tiden, forstår man det godt.

Han brokker sig ikke. Faktisk dysser han det hele ned. Men det ændrer ikke på, at AaB-forsvareren løber rundt med en udgående kontrakt og en efterforskning for indblanding i matchfixing, mens han jagter topplaceringer med sit hold. Og lad os bare starte med den klubjagt, som lige nu foregår i kulisserne.

»Jeg tænker ikke over det. Om jeg er på klubjagt eller havde fem år tilbage af min kontrakt, gælder det om at præstere og gøre sit bedste hver weekend og hjælpe sit hold til at vinde. Så det har intet med sagen at gøre. Jeg vil bare vinde hver eneste kamp. Om mine præstationer er gode nok til, at andre klubber vil ønske mig, er en bonus,« siger Jores Okore.

Et af de rygter, der har været bragt på banen, var pudsigt nok om AGF, som var aftenens modstander i AaBs 2-3-nederlag på hjemmebanen.

AGF's Patrick Mortensen mod AaB's Jores Okore i 3F Superligakampen mellem Aab og AGF på Aalborg Portland Park, søndag den 7. juni 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

»Jeg har ikke hørt noget om AGF - kun det fra medierne. Det er min agent, der håndterer de ting. Jeg fokuserer bare på at spille fodbold. Når der kommer noget konkret, tager vi den derfra.«

Er du tryg ved, at der nok skal komme en fed klub til dig?

»Ja, det er jeg. Jeg frygter det ikke. Jeg går ind til denne periode med åbne arme og åbent sind. Jeg går bare ud og præsterer, spiller fodbold og nyder det så godt som muligt. På et eller andet tidspunkt skal jeg nok finde ud af, hvad jeg gerne vil. Hvis der er en klub, der rigtig gerne vil have mig, og jeg synes, det er godt nok, er det nok der, jeg kigger hen.«

Har matchfixing-sagen indflydelse på din klubjagt?

»Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig tænkt over. Jeg har bare fokuseret på mig selv, på at spille fodbold og på at gøre det så godt som muligt til træning og til kamp. Når sagen er ovre, er den ovre. Så kan jeg spille med lettet hjerte.«

Forstyrrer det?

»Nej, det gør det ikke. Måske de første dage, men ellers nyder jeg bare at spille fodbold. Jeg har lagt det bag mig.«

Jores Okore efterforskes af politiet for at have fået et gult kort mod OB i oktober sidste år. Han har selv erklæret sig uskyldig i et interview med B.T., men der er endnu ikke meldt ud, om sagen er afsluttet hos politiet.

Derfor forsøger Jores Okore på bedste vis at fokusere på banen. Og her har han store ambitioner for AaB, der lige nu er nummer seks i Superligaen - ni point efter AGF på tredjepladsen.

»Målet er at angribe de resterende ti kampe og få så mange point som muligt og ende så højt oppe i tabellen som muligt. Vi går selvfølgelig efter en tredjeplads lige pt. Det er det, vi kan sigte efter. Og hvis vi når så langt, må vi se, om vi kan nå hente FCK. Men det bliver lidt svært,« siger Jores Okore.

Og fortæller med sit smil også, at han godt ved, at AaB nok får rimelig svært ved at hente 18 point på FC København.