Jores Okore har været til afhøring hos politiet i den matchfixingsag, der har AaB-profilen som omdrejningspunkt.

Politikommissær Troels Jul Kjærgaard fortæller mandag til B.T., at forsvarsspilleren nu har været mellem hænderne på Nordjyllands Politi.

»Jeg kan bekræfte, at vi har haft den pågældende spiller til afhøring som et naturligt led i efterforskningen. Men jeg kan ikke kommentere på, hvad vi helt præcist spurgte om.«

Troels Jul Kjærgaard tilføjer, at Nordjyllands Politi holder flere muligheder åbne i sagen.

27-årige Jores Okore. Foto: Henning Bagger Vis mere 27-årige Jores Okore. Foto: Henning Bagger

»Lige nu skal vi se, hvor afhøringen leder os hen. Vi undersøger selvfølgelig de spor, der dukker op.«

Sagen handler om, hvordan der – ifølge B.T.s oplysninger – blev spillet og herefter udbetalt et sekscifret beløb på, at Jores Okore skulle få et kort i Superliga-kampen mod OB i oktober sidste år.

I kampens overtid fik den tidligere Premier League-spiller et gult kort for en særdeles hård tackling på fynboernes Oliver Lund. Det er den sammenhæng, politiet nu undersøger.

Pengesporet fører til København, Nørrebro og Blågårds Plads, hvor Jores Okore er opvokset. Det er derfor oplagt at spørge, om der er en relation til bandemiljøet omkring den københavnske plads.

»Vi undersøger den ikke konkret, og jeg har ikke hørt andet, end hvad der står i medierne. Men som sagt før, så undersøger vi selvfølgelig det spor, hvis det dukker op,« siger Troels Jul Kjærgaard.

Jores Okore har i et interview med B.T. i april bedyret sin uskyld i sagen.

»Ja, jeg er uskyldig. Jeg har ikke og vil ikke være involveret i sådan noget. Jeg går ikke ind for matchfixing eller nogen former for snyd, så jeg ville aldrig nogensinde gøre sådan noget.«

Den tidligere Premier League-spiller sagde for 14 dage siden, at han har lagt hele episoden bag sig. Han tilføjede, at han bare nyder at spille fodbold.