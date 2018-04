AaBs forsvarsspiller Jores Okore får to dages spillekarantæne for at spørge dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, om han er racist.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans i en pressemeddelelse.

»Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Jores Okore med sin kommentar har overtrådt etisk kodeks samt har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd,« lyder det.

Det var i kampen mod FC Midtjylland søndag, at Jores Okore sagde de berømte ord, efter FC Midtjylland havde scoret til 3-3 i de døende sekunder af kampen. I situationen lignede det et frispark til netop Jores Okore, som røg til jorden i en duel med FCM-angriberen Paul Onuachu, men det fik AaB-spilleren ikke, og så mistede han besindelsen.

Efter kampen var Jores Okore nede hos dommer Jørgen Daugbjerg Burcharrdt og undskylde.

»Efter at have sundet mig i omklædningsrummet gik jeg hen til dommernes omklædningsrum, hvor jeg undskyldte for min reaktion og min bemærkning, og samtidig beklagede Jørgen i øvrigt, at han havde overset forseelsen ved Midtjyllands sidste mål,« lød det fra Jores Okore, som også siden har undskyldt på klubbens hjemmeside.

Det har dog ikke resulteret i, at han ikke får karantæne. Dermed må AaB undvære ham i de to næste kampe mod netop FC Midtjylland og dernæst Horsens.