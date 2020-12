Jonas Dal nåede blot at være træner for AC Horsens i 11 Superliga-kampe, før klubben valgte at fyre ham tirsdag aften.

Holdet har blot hentet seks point i sæsonen, men fyringen kommer alligevel bag på den nu tidligere Horsens-træner.

»Jeg er meget ærgerlig og overrasket. Jeg havde ikke lige set den komme,« siger han sent tirsdag aften til B.T. og fortsætter.

»Men jeg ved også, det er risikoen, når vi ligger, som vi gør og er en del af nedrykningskampen. Jeg synes dog, det er tidligt at få sparket.«

Hvordan fik du beskeden, om du var fyret?

»Jeg blev ringet op af Kristian Nielsen (direktør i Horsens, red.) her til aften. Han fortalte, at jeg var fyret på vegne af bestyrelsen. Han spurgte derefter, om jeg ville holde et møde i løbet af onsdagen, og det vil jeg gerne. Men det er mest, fordi jeg gerne vil sige farvel til spillerne.«

Du nævner selv spillerne. Føler du, at du har haft deres opbakning hele vejen?

»Jeg har talt med Hallur Hansson (anfører, red.) efterfølgende, og han har i hvert fald givet mig det indtryk. Det er også den følelse, jeg selv har. Men det er da klart, at hvis du graver længe nok, kan du nok finde en eller to, der har været utilfredse. Men et klart svar på spørgsmålet er ja.«

44-årige Jonas Dal tog over i sommer, da Bo Henriksen stoppede som cheftræner. Siden er det kun blevet til én Superliga-sejr. Den kom den 29. november, da Vejle blev besejret med 3-1 på hjemmebane.

Og selv om den tidligere Hobro-træner mener, at han har fået fyresedlen en anelse tidligt, så hører han, hvad bestyrelsen siger.

»Jeg hører da, hvad formanden siger. Og hvis de ikke tror på, jeg er den rigtige mand til jobbet, så er det også nu, de skal reagere, hvis en ny cheftræner skal kunne nå at sætte sit præg på den resterende del af sæsonen.«

I forbindelse med fyringen af Jonas Dal skrev Horsens i en pressemeddelelse, at det er den manglende pointhøst, der er årsagen til, at de stopper samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Superliga-klubben tilføjer, at de havde håbet på mere.

Du skal selvfølgelig lige sluge denne her, men kan du allerede nu sige, du har mod på at træne igen?

»Det kan jeg love dig for, at jeg har. Jeg er så ærgerlig over det her, fordi jeg kunne virkelig godt lide at gå på arbejde. Og jeg havde set frem til, at det her skulle være mit projekt de næste par år. Det havde jeg indstillet mig på. Jeg synes stadig, det er fedt at træne, men jeg skal nok lige trække luft ind, før jeg skal videre.«

Jonas Dal har tidligere været træner for Fredericia, Hobro og Esbjerg. Han siger afsluttende, at hvis han skulle fyres, så er det en god ting, at han er fri af sin kontrakt allerede onsdag.