Jonas Borring har valgt at lægge fodboldstøvlerne på hylden.

Det fortæller han selv i et opslag på Instagram.

'Så er min fodboldkarriere endegyldigt ovre. Jeg har spillet i nogle fantastiske klubber og jeg er meget meget glad og stolt over den karriere jeg har haft,' skriver Jonas Borring.

Tilbage i august fik han ophævet sin kontrakt med AC Horsens, selvom den løb til sommeren 2020. Dengang erkendte Jonas Borring at ydre omstændigheder gjorde, han ikke havde præsteret optimalt.

»Jeg synes, at mit første år i klubben var rigtig godt. Jeg var med til at spille os i top 6 og havde også mange gode kampe sidste efterår. Foråret i år blev desværre ikke som håbet, hverken for klubben eller mig selv. Jeg var hårdt ramt af min fars sygdom og død, og det påvirkede mit spil på banen,« sagde Jonas Borring.

Allerede da udmeldingen kom var han ikke afvisende i forhold til at stoppe karrieren, men den endelige beslutning var ikke taget. Det er den så nu.

'Jeg har haft mange fede oplevelser og mødt en masse skønne mennesker, som jeg aldrig nogensinde ville være foruden. Jeg har fået en masse erfaring og en masse gode egenskaber og kompetencer, som jeg helt sikkert kan tage med mig videre,« skriver Jonas Borring på sin Instagram, hvor han også afslører, at han skal på jobjagt.

Jonas Borring spillede fra 2012 til 2016 i Randers FC. Foto: Henning Bagger Vis mere Jonas Borring spillede fra 2012 til 2016 i Randers FC. Foto: Henning Bagger

'Nu glæder jeg mig til, at finde et fantastisk godt job i mit nye arbejdsliv, som bliver helt vildt spændende, at træde ind i,' slutter den nu tidligere fodboldspiller.

Den i dag 34-årige fodboldspiller blev i 2008 den dyreste danske fodboldspiller nogensinde handlet mellem to Superligaklubber, da han skiftede fra OB til FC Midtjylland.

Her var han i fire år. Siden blev det til en lige så lang periode i Randers. I april 2016 skiftede han til Brøndby, men det blev til et ultrakort ophold på kun tre måneder, inden det igen blev til en kontrakt med FC Midtjylland.

Hvad Jonas Borring skal nu, fortæller han ikke, men tilbage i august nævnte han blandt andet en helt anden vej end fodbold som en mulighed, da han fortalte, at kroppen egentlig havde det godt, at at han godt kunne se sig selv fortsætte karrieren.

»Omvendt har jeg også mine tanker på erhvervslivet, hvor jeg ser mig selv i f.eks. salgsbranchen og er også åben overfor den vej. Jeg ønsker alle i og omkring klubben held og lykke fremover,« sagde Borring.