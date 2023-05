FC Nordsjælland slog mandag aften Randers og holdt på den måde liv i mesterskabsdrømmen.

Det skulle naturligvis fejres på behørig vis i omklædningsrummet lige efter slutfløjt, men træner Johannes Hoff Thorup var i første omgang fraværende, og det skulle han få betalt af anfører Kian Hansen, så både han og sportschef Jan Laursen kom ud med vådt tøj.

»Jeg skulle op og tale noget nedtakt i tv-studiet, og det trak lidt ud, fordi der var mange spørgsmål, da de ville snakke om alt muligt, så det gjorde, at spillerne måtte vente lidt,« forklarer Johannes Hoff Thorup og uddyber:

»Det har jeg også beklaget over for dem. For det skal de ikke, de skal have lov til at lave alt muligt andet, end at jeg begiver mig ud i interviews og samtaler og alt muligt, så Kian hældte en halv flaske kildevand i smasken på mig,« lyder det med et smil, som er til at forstå oven på en god Superliga-sejr.

Kian Hansen tog affære, da Johannes Hoff Thorup var forsinket til fejringen af sejren over Randers. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kian Hansen tog affære, da Johannes Hoff Thorup var forsinket til fejringen af sejren over Randers. Foto: Liselotte Sabroe

En sejr, der betyder, at nummer et og to i den bedste danske række, FC København og FC Nordsjælland, fortsat kun er adskilt af et point inden de to sidste runder.

Selv hvis det også ender med den mindste pointmargin, vil Johannes Hoff Thorup ikke finde på undskyldninger.

»Så kan det godt være, at jeg bruger en aften og er lidt irriteret over, at det er sådan, det er, men man skal være påpasselig med at begive sig ud i de der regnestykker og sige, at hvis vi bare havde vundet dér eller havde fået et point dér, for det kan alle de andre hold også gøre,« siger han og tilføjer så:

»Det kommer man ikke ret langt med. Hvis der er et hold, som vinder med et point, så må det være, fordi de er et point bedre, end det hold der ligger nummer to. Så har de fortjent at vinde mesterskabet. Det er det, mit fokus vil være på, selv om det selvfølgelig vil være en skuffelse.«

»Men jeg håber, at alle omkring os hurtigt kan se, at det her er en sæson, som er gået lidt over det forventede.«

Hvem ved, måske vil det gå så meget over forventningen, at Johannes Hoff Thorup om et par uger bliver badet i champagne, inden han er trådt ind i omklædningsrummet.