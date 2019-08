Otte måneder væk. Nu er han tilbage.

Johan Larsson trækker endnu engang i Brøndby-trøjen. Med samme nummer på ryggen.

Det er netop blevet offentliggjort på appen 'Brøndby Indefra', hvor svenskeren står i den blå-gule trøje. Efterfølgende har også Brøndby på klubbens officielle Twitter-profil bekræftet aftalen med den gamle og 'nye' nummer 13.

Den 29-årige svensker skiftede Brøndby ud med franske Guingamp i vinterpausen, men det blev ikke til et langt ophold for Larsson, der fik ophævet sin kontrakt, da klubben rykkede ned.

»Jeg er utrolig lykkelig over at være tilbage i Brøndby IF, og det føles helt rigtigt at vende tilbage til Vestegnen. Nogle af de bedste minder fra min karriere er fra mine første fire år i Brøndby IF, så at få muligheden for at komme tilbage gør mig utrolig glad og stolt,« siger Johan Larsson til klubbens hjemmeside og fortsætter:

»Jeg fortryder ikke, at jeg tog chancen, da muligheden for et skifte til den bedste række i fransk fodbold opstod, men nu er jeg glad for at komme tilbage. Jeg er kommet tilbage for at gøre en forskel for klubben, og jeg glæder mig til at komme i gang.«

I sidste uge begyndte rygterne for alvor at florere i forhold til et comeback til Vestegnen, hvor han var anfører, og efter søndagens nederlag til AGF, ville klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen ikke afvise, at Larsson var et tema.

»Det synes jeg, han skal være. Hvis man er tidligere Brøndby-spiller, kaptajn og ikke har skrevet under på en ny kontrakt, og vi skal kigge på, hvordan vi skal styrke os, skal han være et tema, men det er ikke det samme, som at vi er i dialog. Det ville være dumt for mig at stå og sige, det ikke er aktuelt,« sagde Carsten V. Jensen søndag aften.

Tirsdag eftermiddag blev det så bekræftet. Johan Larsson er tilbage i den klub, han forlod tilbage i december. Og han er ikke den eneste, der er kommet til klubben denne uge.

Tidligere tirsdag offentliggjorde Brøndby, at klubben har hentet den norske forsvarsspiller Sigurd Rosted, der senest har spillet for Gent i Belgien.

Johan Larsson kom til Brøndby første gang i februar 2015, inden han knap fire år senere søgte nye veje.

Skiftet til Guingamp blev dog aldrig en succes, og nu har han så skrevet under på en kontrakt, der løber til jul indtil videre.

En kontrakt, der kan forlænges, hvis begge parter er enige, fortæller Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

»Timingen er rigtig god for begge parter og med Johan i truppen, vil vi nu have flere muligheder i forsvaret i løbet af efteråret. Johan og vi er enige om at lade kontrakten løbe resten af året, for det giver Johan og os tid til at se, hvilke muligheder det giver os som hold, at han er tilbage i truppen,« siger fodbolddirektøren.

Han er glad for at have fået Johan Larsson til klubben, som spilleren kender så godt. En spiller, der har bevist sit værd i den bedste danske række.

»Johan har fravalgt en række andre muligheder og fulgt sit hjerte og ikke pengepungen, og vi har set en god mulighed for at få en erfaren spiller ind i truppen, der kender klubben og mange af spillerne,« siger Carsten V. Jensen.

Johan Larsson er hans navn #Brøndby pic.twitter.com/rCj5N6VKPH — Brøndby IF (@BrondbyIF) August 27, 2019