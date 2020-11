FC København er bagud på mange fronter i forhold til FC Midtjylland, og midtjyderne har i mange år været Danmarks mest veldrevne klub, mens FCK gik i stå.

Ordene stammer hverken fra midtjydernes bosser eller fodboldeksperter. De er derimod FC Københavns storaktionær Lars Seiers reaktion på københavnernes 4-0-lussing i Herning til de rivaler, der lige nu er ved at stikke af fra hovedstadsklubben.

'Vi kommer til at rette FCK op og komme tilbage på toppen igen,' skriver Lars Seier videre og peger ansvaret tilbage på det, der var engang i FC København, hvor manager Ståle Solbakken stod i spidsen med blandt andre den tidligere tekniske direktør Johan Lange som makker.

Og nu reagerer Johan Lange, der i dag er Aston Villa-sportsdirektør, på den beskrivelse af FC København, som han langt fra er enig i.

FCK-storaktionærerne Erik Skjærbæk (i frække solbriller) og Lars Seier. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere FCK-storaktionærerne Erik Skjærbæk (i frække solbriller) og Lars Seier. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Jeg følger ikke situationen så nøje, men jeg er blevet gjort opmærksom på de her udmeldinger. De er meget langtfra et billede, som jeg kan genkende. I sommer lå FC København nummer 30 på den europæiske rangliste over klubhold. Førsteholdet har været i Europa stort set hvert år, men har også i tre af de seneste fire år gået videre fra gruppen. Her er man blevet slået ud af henholdsvis Ajax, Atletico Madrid og Manchester United,« siger Johan Lange til B.T. og fortsætter:

»De nationale resultater i 2020 har været under niveau, men i de fire sæsoner før 2020 vandt vi guld tre gange, og 2020 endte stadigvæk med sølv og en kvartfinale i Europa. Hvis det er at være gået i stå, så er det voldsomme forventninger at lægge på FCK fremadrettet.«

Johan Lange skiftede som nævnt i sommer som teknisk direktør i FC København til Premier League, hvor han nu er sportsdirektør i Aston VIlla. Han følger derfor med i FC København på afstand, men kan alligevel ikke lade være at tænke på de FCK-medarbejdere, der nu skal læse fra storaktionæren, at klubben er gået i stå.

»En ting er at påstå, at FCK er gået i stå. Men når man kigger på FC Københavns maskinrum, så har du en talentafdeling, som aldrig nogensinde har stået bedre, end den gør lige nu. Der er en scoutingafdeling, som de sidste tre-fire år har fundet spillere, som i sommeren 2019 blev solgt for et markant trecifret millionbeløb. Jeg bliver personligt indigneret på deres vegne over, at de skal læse, at organisationen er gået i stå,« siger Johan Lange.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Føler du dig også ramt af de ord?

»Nej, jeg føler mig ikke ramt, men jeg føler, at det tegner et fejlagtigt billede af organisationen. Jeg har været ansat i FCK over to omgange i omkring 10 år. Og jeg har selvfølgelig store følelser for klubben og synes, at den har potentialet til at være en unik klub – ikke kun i Danmark, men også i Europa, hvilket man har vist gentagne gange. Så i lighed med mange vil vi hellere se en klar vej for fremtiden end et malplaceret spark mod fortiden.«

Hvordan læser du den kritik, som Lars Seier nu retter mod ledelsen?

»Det er svært for mig at svare på, for jeg har kun fået den refereret. Han nævner FC Midtjylland, og FC Midtjylland har måske en afklarethed fra ejerskabet ned gennem ledelsen til organisationen.«

»Jeg har noteret mig, at da FC Midtjylland i år kvalificerede sig til Champions League for første gang, fremlagde man straks strategiske planer for videreudvikling af klubben som renovering af stadion og træningsanlæg og faciliteter. Det er videreudvikling af klubben på bestyrelsesniveau med klare strategiske planer.«

Og det manglede, da FC København hentede europæiske millioner?

»Det står i hvert fald i kontrast til den måde, man har valgte at formidle kontinuerlig europæisk succes på med Champions League- og Europa League-deltagelse stort set hvert år,« slutter Johan Lange.