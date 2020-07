FC Københavns tekniske direktør Johan Lange stopper i FC København for at tiltræde i Aston Villa. Her skal han være sportsdirektør.

Et stor nyhed er ramt Superligaen denne torsdag.



Johan Lange har i flere år haft sin gang i FC København, hvor han har spillet en større og større rolle, men nu er det slut. Lange har landet et kæmpe job i Premier League.



»Vi er stolte og glade på Johans vegne over, at han har fået den her spændende mulighed i Premier League, og vi ville selvfølgelig ikke stå i vejen for ham. Det er et bevis på, at Johan er utroligt dygtig til sit arbejde og har leveret flot i FCK gennem de seneste seks år,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til fck.dk.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Johan Lange as the Club’s new Sporting Director.#AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 30, 2020

Umiddelbart efterlader det et stort hul i den sportslige ledelse hos FC København, men Solbakken har indtil videre valgt at håndtere udfordringerne internt fremover.

»Selvom Johan efterlader et hul, så har vi mange eksperter og dygtige mennesker i vores sportslige afdeling. Derfor er vi også trygge ved, at vi både på kort og langt sigt kan udfylde de opgaver, Johan efterlader,« siger Solbakken.

»I første omgang gør vi det internt, hvor Daniel Rommedahl og Frederik Leth vil få flere opgaver, og så vil vi også bruge den her situation til at se, hvordan vi kan gøre os endnu stærkere på langt sigt.«

»Både personligt og fagligt kommer vi til at savne Johan i klubben, men vi ønsker ham alle det bedste og ser frem til at følge ham i hans nye job,« siger Solbakken.

Selv er Johan Lange selvsagt begejstret for muligheden.

»Muligheden for at arbejde i en så stor og ambitiøs traditionsklub som Aston Villa i Premier League er unik. Derfor har jeg følt, at jeg var nødt til at forfølge den og drømmen om at være en del af verdens største liga,« siger Lange.