Det er gået stærkt – som i '150 kilometer i timen'-stærkt – for Brøndbys fanyndling Jesper 'Jobbe' Lindstrøm de seneste måneder.

Den 20-årige offensivspiller indledte sæsonen på Brøndbys bænk. Men så kæmpede han sig først ind i Niels Frederiksens startopstilling, så spillede han sig til U21-landsholdsudtagelse, så fik han A-landsholdsdebut mod Sverige, og i den forgangne uge blev han kædet sammen med en italiensk storklub.

Og søndag aften storspillede han og scorede, da Brøndby vandt 2-0 ude over Vejle. Det er gået så lynende stærkt, men 'Jobbes' hemmelighed er at undgå at stoppe op og nyde successen.

»Selvfølgelig var det en kæmpe drøm at få landsholdsdebut, og det har givet noget selvtillid. Men jeg ser ikke så meget tilbage – jeg kigger fremad.«

Jesper Lindstrøm (Brøndby - 18) jubler efter sin scoring til 0 - 1 Superliga Fodbold Vejle Boldklub mod Brøndby IF. Søndag den 22 november 2020 på Vejle Stadion.

»Man skal tænke på at leve i nuet, og det synes jeg, at jeg gør,« lød det efter søndagens sejr fra Brøndby-darlingen, der mener, at han især har rykket sig på det mentale.

»Jeg har fået arbejdet med mig selv og med min mentaltræner – og jeg føler, at jeg står mere stabilt nu, og det er sgu dejligt.«

Det var den italienske avis La Repubblica, der i ugens løb kunne fortælle, at traditionsklubben Sampdoria har fået et godt øje til Jesper Lindstrøm.

»Det er selvfølgelig fedt, at der er nogen, der gider følge med. Og når det går godt, er det klart, at der er flere klubber, der følger med.«

Jesper Lindstrøm (Brøndby - 18) Superliga Fodbold Vejle Boldklub mod Brøndby IF. Søndag den 22 november 2020 på Vejle Stadion.

»Men jeg ved ikke så meget om det. Jeg læste det på Facebook, da jeg var med U21-landsholdet. Men meget mere ved jeg ikke. Det er dejligt, at der er klubber, der følger med.«

Ville du være klar til et udlandsskifte?

»Det ved jeg sgu ikke. Jeg er – som alle ved – glad for at være i Brøndby. Jeg elsker at spille her, og jeg elsker de gutter, jeg spiller sammen med. Meget mere har jeg ikke at sige.«

Men det er vel en ambition på sigt?

»Selvfølgelig. Det har alle fodboldspillere – ellers spiller man ikke fodbold. Alle vil gerne til udlandet på et tidspunkt.«

»Men det må jeg tage med min agent og med klubben og finde ud af, hvad der er det rigtige for mig,« fortalte Brøndby-stjernen.