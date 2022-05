Der var lagt et gigantisk pres på FC København inden onsdagens kamp mod Silkeborg.

Men det største pres var nok alligevel på københavnernes træner, Jess Thorup, som er havnet i et vildt gulddrama efter flere svingende resultater af Superligaens førerhold de sidste par uger.

Og derfor er snakken om Thorups fremtid i hovedstaden da også taget til de seneste dage.

B.T.s sportskommentator sagde blandt andet tidligere på ugen, at FCK-træneren kæmper for sit liv i klubben i øjeblikket.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men den snak gider Jess Thorup dog på ingen måde at gå ind i. Det fortalte han efter den dramatiske kamp i Parken.

»Jeg kan ikke forstå, at det her skulle have været en 'vind eller forsvind'-kamp. Jeg forholder mig til det, jeg kan gøre noget ved, og det gjorde spillerne også i dag. Det er helt unge spillere, der går uimponeret ind til det.«

Hvad tænker du om den snak om din fremtid i FCK, der er opstået den seneste tid?

»Det ved jeg ikke. Det har jeg slet ikke lagt mærke til.«

Det er en snak i medierne om din fremtid i klubben, hvis mesterskabet skulle glippe?

»Det kan jeg ikke forholde mig til. Så skulle jeg begynde at gå ind i en diskussion om min fremtid. Det, jeg kan gøre noget ved, er dagligdagen. Hvad andre synes, det kan jeg ikke forholde mig til. Det er der andre, der skal.«

Men kan du forstå, vi spørger ind til det?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke.«

Hvorfor ikke?

»For hvis nogen havde sagt til mig inden sæsonen, at vi ville ligge nummer ét med to kampe tilbage, så tror jeg, vi havde lagt os på knæ og sagt: 'Fint'. Så det kan jeg slet ikke forstå.«

FC København vandt onsdag en uhyre vigtig kamp i jagten på guldet, da Silkeborg IF blev besejret med 2-1 i Parken.

Her var der særligt én islænding, Isak Johannesson, der satte ild til nationalarenaen med to scoringer.

Det kan du læse mere om HER.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra onsdagens kamp.