Der var særligt én situation, der kronede FCK's sejr over Randers FC søndag.

I hvert fald, hvis man spørger cheftræner Jess Thorup.

Efter godt 70 minutter hamrede Denis Vavro nemlig en Randers-spiller ned i straffesparksfeltet, og så havde Randers muligheden for at udligne i den kamp, der så godt som kunne sikre FCK det danske mesterskab.

Derfor sad nerverne helt uden på tøjet, da Stephen Odey gik til bolden, og på TV-billederne så Thorup helt presset ud.

Men Kamil Grabara snuppede sparket, og netop den aktion kroner søndagens triumf, fortæller Thorup, der var godt irriteret over straffesparket.

»Først og fremmest var jeg irriteret over Denis. Det var helt unødvendigt at give det straffespark væk. Der mangler han lige koldblodigheden i de der få sekvenser, selv om han jo har spillet et fantastisk forår for os,« siger Thorup til TV3 Plus og tilføjer:

»Men Kamil viser så, hvilken fantastisk målmand han er, og hvilken sæson han har spillet. Det er prikken over i'et for mig, at han tog det straffespark i dag.«

I FCK-lejren har Rasmus Falk og Peter Ankersen meldt, at de nu ser mesterskabet som sikret, men helt samme violin ville Thorup ikke spille på.

»Vi er ikke der, hvor vi kan fejre det. Fansene står og fejrer det, og det kan jeg godt forstå. Vi er også et rigtig stort skridt tættere på, men før noget er 100 procent sikkert, siger vi ikke noget som helst,«

Der resterer én kamp af sæsonen for FCK, der næste søndag tager imod AaB.

Her kan FCK'erne formentlig fejre mesterskabet, da det er helt utænkeligt, at FCM kommer tilbage, nu de er seks point nede og er 12 mål dårligere på målscoren.

Bo Henriksens tropper møder mandag Silkeborg IF.