Han er en af de mest afdæmpede personligheder i Superligaen, hvis ikke den mest afdæmpet.

Men er der noget, der kan få FCK-træner Jess Thorup i sine følelsers vold, er det en sejr som den mod Vejle onsdag aften, hvor et sent sejrsmål af Mohamed Daramy gjorde udslaget.

Efter 2-1-sejren fortalte Jess Thorup gladeligt, at det var ham, der var mest begejstret, da holdet kom ind i omklædningen efter kampen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det var træneren, der gik amok i dag. Vi skal skabe noget energi, og vi skal ikke bare være tilfredse med at vinde. Vi kæmper for at få pointene i øjeblikket, og så må vi godt vise nogle følelser. Det var træneren, der startede med at skabe noget energi, for jeg synes fandeme, det var en vigtig sejr. Vi kunne godt have tabt en masse i dag ved kun at få et point, og derfor betyder tre point mere, end man lige går og tror, og derfor prøvede jeg i hvert fald at skabe noget energi,« siger Jess Thorup og forklarer, hvordan han satte gang i ellers festlige typer som Mathias 'Zanka' Jørgensen, Nicolai Boilesen og Carlos Zeca.

»Man råber og danser og gør et eller andet for at prøve at få dem med på det, og så starter der noget musik, og så fik de en fridag, så det kører,« lyder det fra Thorup, der belønnede spillerne med en arbejdsfri fredag.

Men det holdt altså hårdt, da Vejle midt i anden halvleg overraskede ved at komme tilbage i kampen og udligne.

Hvis det resultat havde holdt, og Mohamed Daramy ikke havde scoret som trold af en æske, ville det havde været tredje kamp i streg med kun et point til guldkandidaterne.

»Jeg tænkte: 'Det er simpelthen løgn'. Jeg kunne godt mærke, at det var en periode, hvor vi sled lidt mere med det. Kalle Johnsson har jo ikke en redning før der, men de får et mål på et skud, der blive halvt afrettet, så tænker man: 'okay, er det der, vi er nu, hvor de bare skal have et skud på mål, så scorer de'. Det fede var, at spillerne tog skeen i den anden hånd,« forklarer Jess Thorup og forsikrer, at hans hold kom ud til kampen med den rette respekt for gæsterne:

»Jeg havde godt hørt alle mulige sige, at FCK ville køre Vejle over, men jeg har set mange af Vejles kampe, og de har saftsusemig gjort det godt, specielt i anden halvleg. Jeg så dem også producere fire, fem store chancer på Brøndby Stadion, så jeg vidste godt, det ville blive svært,« siger han og uddyber:

»Jeg er okay tilfreds med første halvleg, vi producerede ikke helt så mange chancer, som vi har gjort på det sidste. Stor cadeau til Vejle, de stod godt og var godt forberedte på os. Jeg er lidt ked af, at vi mister lidt af kontrollen i anden halvleg, igen Vejle gør det godt, vi mangler lidt at få sat flere bolde sammen, men vi kom til at løbe lidt for meget efter Vejle. Og så er jeg tilfreds med de sidste 10-12 minutter, hvor vi er bagud, men sætter et par gear op, og det var godt at se, at indskifterne kom ind og gjorde en forskel.«

Det samme gjorde han selv. Især i omklædningsrummet.