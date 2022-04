Udfaldet af Superliga-kampen mellem FC København og Randers faldt på chokerende vis ud til gæsternes fordel.

Jyderne mødte op med tre nederlag i træk, mens hjemmeholdet buldrer mod mesterskabet, men alligevel var det Randers, der vandt med 1-0, og det var FCK-træner Jess Thorup yderst skuffet over.

»Vi leverer ikke den præstation, vi gerne ville. Vi kommer fra et derby for en uge siden, hvor jeg synes, vi sætter 75 rigtige gode minutter sammen. Det så vi ikke i dag. Hverken individuelt eller som hold. Det er det, der skuffer mig allermest,« siger han og tilføjer:

»Jamen, hvad går galt? Altså, jeg tror, jeg lige skal have lidt tid til at gå hjem og kigge kampen igennem, men offensivt får vi ikke åbnet Randers. Langt hen ad vejen har vi bolden, som vi gerne vil have det, men vi producerer ikke de chancer, vi gerne vil. Det er vel også et meget tydeligt tegn på, at jeg skifter alle de fire offensive spillere. Det skuffer mig allermest, at vi ikke løste det offensivt. Så skal vi spille til nul, det gjorde vi ikke.«

Nederlaget kom som følge af en række dårlige præstationer på FCK-holdet, der har nok at tale om mandag, når de møder ind til evalueringen af kampen.

Jess Thorup leder også efter svaret på, hvorfor spillerne fra førerholdet ikke leverede.

»Det er klart, at det er et spørgsmål, jeg også skal stille mig selv og spillerne en af de nærmeste dage, formentlig allerede i morgen, når vi mødes og har kigget på kampen igen og sige: 'hvad er det lige, der går galt her?' Vi ligger med otte sejre ud af ni mulige. Vi ligger, hvor vi gerne vil,« siger han og fortsætter:

»En ting er, at vi vinder en fodboldkamp, og vi taber tre point. Jeg skal passe på med ikke at gøre det til mere, end hvad det er, fordi det er så kort tid lige efter kampen. Nu tror jeg, vi skal hjem og lige evaluere på kampen, og så skal vi have parkeret de ting og ændret på nogle ting, for det er klart, at vi skal komme med et andet udtryk. Det skal vi allerede søndag, når vi skal til Herning, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få point der.«

Afstanden mellem FC København og FC Midtjylland kan blive snævret ind til sølle tre point inden guldkampen mellem de to tophold næste søndag, hvis Bo Henriksen og hans tropper mandag slår Brøndby, men Jess Thorup vil trods to nederlag i tre kampe ikke tale om gummiben eller male fanden på væggen.

»Det har ikke ændret sig. Vi har tabt en fodboldkamp. Vi har tabt tre point. Det vil jeg altid være skuffet over. Det er jeg også skuffet over i dag, og så er der ikke mere at sige til det. Så skal vi videre og op på hesten igen. Vi ligger stadig i en gunstig position, ligegyldigt hvad der sker i morgen. Der er 15 point at spille om og lang vej endnu.«

I Randers var glæden stor over sejren i Parken, og anfører Vito Hammershøy-Mistrati bemærker, at den var den fortjente vinder af kampen.

»Det var kæmpe stort og specielt måden, det blev gjort. Vi er mindst lige så gode som FCK, og vi spiller bare godt hele vejen rundt. Jeg er stolt af drengene, og at vi rejser os på den måde. Alle leverer,« siger han og tilføjer om resultatet:

»Jeg vil tilskrive det vores hold. Vi har en jerndefensiv dernede. De vinder alle deres dueller og gør det sindssygt svært for dem. I anden halvleg havde jeg forventet, at de ville komme med 120 i timen, men i stedet er det os, der scorer og har chancer både inden efter målet.«