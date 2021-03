Han vil ikke give op, men FCK-træner Jess Thorup var klar i mælet, da han efter 0-0 mod Midtjylland skulle bedømme sit holds muligheder for at indhente Superligaens førerhold, Brøndby, der forlader denne weekend med ni point ned til FC København inden de resterende 11 kampe.

Jess Thorup, virker det realistisk at hente Brøndby?

»Næ. Der er ikke ret mange hold, der vil sige, det klarer vi da nemt. Vi har dem to gange, og der kan vi tage seks af dem, men allerede dér skal vi til at have hjælp fra andre. Det her er en mission, der bliver svær, det vidste vi godt fra start, men vi kommer aldrig til at give op,« siger Jess Thorup, som ikke har den store lyst til at kigge på hverken Brøndby eller de to andre tophold i FC Midtjylland og AGF.

»Jeg er for længst stoppet med at kigge på de andre. Jeg sagde fra start af, at det her blev en lang proces, og det har jeg jo fået tæsk for, og det bliver det jo stadigvæk, og når man hele tiden er efter noget, bliver man jo målt op på, når man vinder en kamp igen. Jeg skal holde fokus på præstationerne inde på banen, og jeg synes, at vi i sidste uge var bedre end Brøndby, og som minimum er vi lige med Midtjylland i dag. Måske endda bedre, når vi måler på chancer. Det er der, at vi skal forbedre os i slutspillet. At nu matcher vi dem, men vi skal også til at vinde sådanne kampe her,« pointerer han og sætter flere ord på nulløsningen mod FC Midtjylland:

»Jeg ved sgu ikke, om det var tilfredsstillende. Vi er aldrig tilfredse, når vi ikke vinder, så det kan vi ikke være helt. På den anden side er Midtjylland et af de hold, vi gerne vil måle os med, og som vi skal prøve at se, om vi ikke kan tage point på,« lyder det fra Jess Thorup.

Isoleret set ville FC København sagtens kunne leve med at spille 0-0 mod Midtjylland efter en kamp, hvor hjemmeholdet skabte de største chancer. Men grundet sæsonens tidligere resultater er Jess Thorup mere skeptisk.

»Når jeg lige ser på tallene og indholdet af kampen, har vi vel fire pæne chancer, og de har vel én efter et langt indkast. Er det godt nok? Det ved jeg sgu ikke. Vi får et clean sheet, er det godt nok? Ja, det er det jo, for vi snakker rigtig meget om vores defensiv, så der er rigtig meget godt at tage med, men vi står igen sådan med følelsen af, om det er godt nok. Det er det jo ikke, når vi gerne vil hente ind på nogen, men det er jo, fordi vi hele tiden har et efterslæb, vi skal have hentet,« pointerer han og tilføjer:

»Så havde vi siddet her og havde været lige eller et point eller to foran, så tror jeg, at vi havde jublet nu og sagt, at det fandeme havde været en god kamp. Vi matcher dem på alle parametre, og det var meget direkte og dymanisk, men problemet er, at vi mangler pointene. Så derfor er vi aldrig 100 procent tilfredse, når vi spiller en uafgjort kamp,« slår Jess Thorup fast.