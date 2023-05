Daniel Wass savede mod slutningen af nederlaget til FC København Elias Jelert midtover, og det kostede naturligvis et rødt kort.

Brøndby-spilleren vidste selv med det samme, at han ville få en badebillet for tacklingen, og kort efter forseelsen vandrede han ud mod spillertunnelen, inden dommeren havde taget det røde kort op.

Efter kampen afviste Daniel Wass at komme ud og tale om episoden med den skrivende presse, som blev bedt om i stedet at se de udtalelser, han havde givet til tv, hvor han undskyldte for sin handling. I stedet gav Jesper Sørensen og Kevin Mensah deres syn på udvisningen, der kom ved stillingen 1-2 i nederlaget, der blev et mål større.

»Det er dumt. Det ved Daniel også godt,« indleder Brøndbys cheftræner Jesper Sørensen og tilføjer:

Daniel Wass fik direkte rødt kort i kampen mod FCK. Foto: Claus Bech Vis mere Daniel Wass fik direkte rødt kort i kampen mod FCK. Foto: Claus Bech

»Daniel skulle skiftes ud, men han var nok frustreret over, at han følte, vi havde en god kamp, og så scorer de lige pludselig til 2-1. Så laver han noget, hvor jeg er sikker på, at hensigten ikke er, at den skal være så hård, som den er, men der er ingen tvivl om, at det var et rødt kort. Det hjalp jo bare ikke holdet,« forklarer træneren, som bemærker, at den slags kan ske for ung som erfaren i et intenst derby.

»Jeg tror, at uanset hvad er alle spillere passionerede på det her niveau og med den kulisse. Der bliver gået til den i sådan en kamp her, og jeg tror ikke, at Daniel havde en mening om, at det skulle være så hård en tackling, som det endte med at blive, men Jelert var åbenbart noget hurtigere, end han var. Det så vildt ud. Nu fik han så et rødt kort. Det var tåbeligt. Det hjalp ikke holdet,« lyder dommen fra Jesper Sørensen.

Også Brøndby-anfører, Kevin Mensah, var træt af det røde kort.

»Den gør ondt. Det er svært at være bagud og indhente det med 10 mand. Jeg tror godt, at Wass ved, at det ikke er én, han er stolt af, det giver sig selv,« siger han og fortsætter:

»Han er en voksen mand, han ved godt, når han laver en fejl, og det skal han også vide. Den dér kan han ikke være stolt af, og så er vi videre derfra.«

Nederlaget til FC København kom efter to sejre i træk til de blågule på sjettepladsen, der nu igen må kigge langt efter de sjove placeringer i Superligaen.

»Det har været et godt billede på vores sæson, at vi vinder, så taber vi, så vinder vi, og så taber vi. Det er en lidt bumlet tur, vi er på. Det kan man roligt sige,« lyder det fra Jesper Sørensen, som uddyber om sin første analyse af kampen:

»Jeg kan ikke stå her bagefter og sige, at vi spillede en dårlig kamp, for vi gav os selv muligheden for at vinde, og jeg synes også, at vi dominerede kampen på mange måder i lang tid. Men specielt FC Københavns andet mål er jeg meget ærgerlig over, for vi havde godt fat og havde lige fået udlignet. Det er i en situation, hvor vi er fem mod én i eget felt, og han burde ikke være kommet til, men det er sådan, fodbold er.«

Brøndby skal en tur til Viborg i næste uge. Uden karantæneramte Daniel Wass.