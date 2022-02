Jesper Juelsgård er fortid i AGF.

Han forlader klubben til fordel for islandske Valur.

Det oplyser AGF på deres hjemmeside.

Juelsgård har været i klubben siden sommeren 2016.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Juelsgårds kontrakt med AGF løber til sommer, men de to klubber er blevet enige om et skifte med det samme i det islandske transfervindue, der stadig er åbent.

»Jesper har været en stor del af AGF’s positive udvikling siden han kom til i 2016. Og i min tid i AGF har jeg lært ham at kende som en hårdt arbejdende, professionel og loyal del af vores trup,« siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye, og fortsætter.

»Men med en styrket konkurrence i truppen har Jesper haft langt til regulær spilletid. Og med et kontraktudløb til sommer har det været naturligt, at han nu har set sig om efter andre muligheder.«

33-årige Jesper Juelsgård selv ser frem til et nyt eventyr, selvom det er hårdt at sige farvel til AGF, hvor han dog har haft langt til spilletid det sidste stykke tid.

»Det bliver vemodigt at forlade AGF. Det er et sted, jeg har været i mange år, mine børn er vokset op, mens jeg har været AGF og vi er vokset som familie og har fået et tæt bånd til klubben.«

»Jeg ser frem til en frisk start i en ny spændende mulighed. Det bliver et nyt eventyr i et nyt land og en spændende udfordring på mange områder – både for os som familie og for mig på fodboldbanen.«

Jesper Juelsgård spillede 133 kampe for AGF og scorede fire mål.