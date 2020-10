Det kostede en skade hos en vigtig spiller, da FC Midtjylland lørdag tog til Brøndby og vandt en dramatisk kamp med 3-2.

Undervejs i anden halvleg måtte den sikre sidsteskanse Jesper Hansen lade sig skifte ud med en lyskeskade, og det kommer kun få dage før tirsdagens brag mod Liverpool i Champions League.

Målmanden er nu i kamp mod tiden for at blive klar.

»Lige da jeg går ud, tænker man sit, fordi der venter en spændende kamp om et par dage, men jeg prøver at bevare optimismen, og det føles lidt bedre nu, så jeg ved ikke lige, hvad omganget af skaden er, men jeg er fortrøstningsfuld og håber, at det ikke er så slemt,« sagde han efter kampen i Brøndby.

Skaden i lysken er ikke noget, han ved alverdens om.

»Jeg ved meget lidt. Jeg havde lidt i Frankrig engang, hvor at jeg kæmpede lidt med det, da jeg skulle sparke, men ellers kender jeg ikke rigtig til det, jeg ved bare, at det er et problematisk område,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke noget, man bare lige kommer over, og det kunne måske godt have været et bedre sted, men jeg håber stadig, at det ikke er så slemt, og at jeg de næste par dage med behandling kan komme hurtigt over det. Og hvis jeg ikke gør det, så er det selvfølgelig mega ærgerligt, men lige nu bevarer jeg optimismen,« forklarer målmanden.

FC Midtjylland-træner Brian Priske ærgrer sig over skaden, men det er ikke noget, der bekymrer ham.

»Nej, det er det faktisk ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt for Jesper og i sidste ende for os, men jeg prøver ikke at bekymre mig så meget. Jeg ved, at hver eneste dag, når vi træner eller spiller kamp, kan vi få skader og alt muligt andet, og hvis jeg skal bekymre mig hver evig eneste dag, så tror jeg, at jeg har dårlig mave 24/7, og det vil jeg sgu helst ikke have, så på den måde er jeg afklaret. Jeg stoler helt vildt på de her drenge. Nogle af dem sidder ude, og nogle af dem sidder hjemme i dag også, men uanset hvad der sker, har de kvaliteter, og folk ved godt, hvad de skal,« siger Brian Priske og tilføjer:

»Selvfølgelig håber jeg, at han er klar, men hvis han ikke er det, ved jeg, at Mikkel Andersen kommer til at stå en fantastisk kamp på Anfield.«