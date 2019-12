Fredag d. 10 maj står stadig meget klart for FC Midtjyllands målmand, Jesper Hansen.

Det var den skæbnesvangre dag, hvor hans lillebror var involveret i en trafikulykke, der på tragisk vis tog livet af den blot 29-årige bror.

I dag er sorgen ikke væk eller glemt, men Jesper Hansen har fundet en måde at blive styrket af tanken om lillebroderen.

»Han var jo min største fan, og jeg ved, at han ville støtte mig i alt. Derfor kan jeg stadig bruge ham. Og i det øjeblik, jeg træder ind over kridtstregerne, er han hos mig. Han er med til at give mig en ro i pressede situationer i kampene,« siger Jesper Hansen i et interview med TV Midtvest.

Jesper Hansen har stadig sin lillebror med på banen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Hansen har stadig sin lillebror med på banen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Blot en uge efter den forfærdelige ulykke skulle Jesper Hansen spille en af sæsonens største kampe, da han med FC Midtjylland skulle møde Brøndby i pokalfinalen.

Og på trods af at tankerne nok har været svære at kontrollere for den rutinerede målmand, så stod han en fremragende kamp og var med til at sikre pokaltitlen efter straffesparkskonkurrence.

Hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at samle sig selv til at levere den præstation, har Jesper Hansen da også lidt svært ved at svare på.

I interviewet med TV Midtvest fortæller han, hvordan han kun få timer inden pokalfinalen tog beslutingen om at spille kampen, da han ville gøre det for sin afdøde lillebror.

FC Nordsjælland banner til der gamle målmand Jesper Hansen under superligakamp mellem FC Nordsjælland-OB på Farum Park. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC Nordsjælland banner til der gamle målmand Jesper Hansen under superligakamp mellem FC Nordsjælland-OB på Farum Park. Foto: Liselotte Sabroe

Pokalfinalen var i det hele taget præget af mange følelser for FC Midtjylland, da Jesper Hansens holdkammerat, Awer Mabil, i januar mistede sin søster.

De to holdkammerater omfavende således også hinanden ekstra tæt i et meget rørende øjeblik, da triumfen var i hus.

Jesper Hansen har i denne sæson været en af Superligaens absolut bedste målmænd, hvilket også har gjort, at han er en fast del af Åge Hareides landsholdstrup.

