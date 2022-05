For præcis tre år siden, 10. maj 2019, mistede AGF-målmand Jesper Hansen sin lillebror i en bilulykke.

Målmanden mindes broren med et billede på Instagram, og efter tirsdagens træning på Fredensvang sætter han ord på, hvad dagen betyder for ham.

Det gør han i et interview til B.T.

»Det er selvfølgelig en dag, hvor jeg mindes og sender en ekstra tanke til ham. Det kan ikke siges anderledes. Der er gået tre år, og tiden flyver afsted. I dag vil jeg bare godt mindes ham, og så går livet videre i morgen.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er vigtigt, at vi passer på hinanden og os selv. Livet går hurtigt, og der kan ske alt muligt. Vi skal passe på hinanden og undgå at komme ud for ulykker.«

Det er også en dag, hvor målmanden vender det hele med sin familie.

»Selvfølgelig taler vi sammen i dag. Vi snakker om det, og der vil også være nogle besøg på kirkegården, og der vil blive lagt blomster, som alle gør, når de mindes deres kære.«

»Jeg taler også med mine børn om den her dag. Så taler vi om, hvor lang tid der er gået og så videre, så de også skænker ham en tanke og snakker minder. Det er sådan, vi mindes ham i dag.«

Det er et tab, man aldrig kommer sig over, men Jesper Hansen har et godt råd til dem, der står i en lignende situation.

»Jeg tror, at man skal lytte til sig selv. Man ved ikke, hvordan man håndterer det. Selvfølgelig skal man bruge dem, man har tæt omkring sig og få snakket ud om det. Så er det forskelligt fra person til person, hvordan man kommer bedst igennem det. Det er en hård periode.«

En uge efter at Hansens lillebror mistede livet, vandt han pokalfinalen med FC Midtjylland, hvor han blev den store helt, da han nappede to af Brøndbys straffespark.