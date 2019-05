Fredag 10. maj blev der vendt op og ned på Jesper Hansens verden.

For hvad der startede som en normal dag, blev pludselig ændret brat, da telefonen ringede.

»Jeg får et opkald af først min halvlillebror, som er helt grædefærdig i telefonen. Han når kun at sige noget med 'Thomas'. Jeg siger 'hvad sker der'. Og lige i det ringer min mor, hvor jeg så tager hendes opkald. Og så er det min mor, der fortæller mig med Thomas, at han er død. Der falder verden sammen for mig og for familien, foran vores børn. Vi bryder sammen,« fortæller Jesper Hansen i et interview med Onside - se hele interviewet øverst i artiklen.

Han bor til dagligt i Jylland, hvor han spiller for FC Midtjylland. Den tragiske ulykke skete i Nordsjælland, og Jesper Hansen skyndte sig afsted.

Jesper Hansen spillede en stor rolle i pokalsejren, som han dedikerer til sin afdøde lillebror. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Hansen spillede en stor rolle i pokalsejren, som han dedikerer til sin afdøde lillebror. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han skulle over til sin familie, og i interviewet fortæller han, at der ikke gik mange timer, før han stod i krydset, hvor lillebroren mistede livet blot 29 år gammel.

De to brødre havde fået et tæt forhold efter Thomas Hansen havde levet et lidt barskt liv, fortæller en tydeligt rørt Jesper Hansen i interviewet, som kan ses i fuld længde i toppen af artiklen. Men lillebroren havde fået sit liv på ret køl, og i marts blev han far for første gang.

»Min lillebror har virkelig måttet klare sig selv gennem sit korte liv. Han har været indblandet i en masse negative ting og været ude i noget værre rod. Han var kommet ud på den anden side, havde fået en sød kæreste og fået en datter på to måneder. Vi vil selvfølgelig være der for hende og selvfølgelig Liv (kæresten, red.), som ikke er så gammel heller. Hun er kun 20 år, så vi vil selvfølgelig hjælpe hende, alt hvad vi kan,« fortæller FCM-målmanden.

Søndagen efter ulykken var han ikke med i truppen, der mødte FC København i Superligaen, men den 17. maj vogtede han det midtjyske bur i pokalfinalen mod Brøndby i Parken.

En kamp, hvor Jesper Hansen med to redninger i straffesparkskonkurrencen endte med at blive den helt store helt.

Med ordene 'Min bror, vores Thomas' printet på en sort t-shirt kunne han sammen med FC Midtjylland efterfølgende løfte pokalen.

En sejr, som Jesper Hansen dedikerede til sin 29-årige lillebror, fortalte han efter kampen, hvor han også var rørt over den støtte, han fik fra stadion.

For da han løb på banen til opvarmning var det til store klapsalver - også fra dem der var klædt i gul og blå - og han kunne løbe ned til et banner med ordene 'Hold hovedet højt, Jesper' fra de medrejsende midtjyder.

»Jeg er dybt taknemmelig. Også for Brøndbys fans, der giver mig den her respekt og støtte. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det har været en drøm, der er gået i opfyldelse for mig. Det var alle de billeder, jeg havde på nethinden, som er gået i opfyldelse i dag,« sagde Jesper Hansen efter kampen.

Og han fortalte, at han undervejs i kampen måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage.

»Jeg fik også tårer i øjnene. Det begyndte næsten allerede, da vi var ved at nå straffesparkskonkurrencen. Der kunne jeg godt mærke, at følelserne kom op i mig. Jeg skulle være med til at vinde det her for klubben – for min bror,« sagde Jesper Hansen.

Sammen med familien skal han tirsdag sige det sidste farvel til sin lillebror, der her bliver bisat.

»Jeg ved, det måske bliver den hårdeste dag i mit liv,« siger Jesper Hansen til Onside.