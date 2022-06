Lyt til artiklen

Da AGF-truppen mødte ind til den nye sæson torsdag formiddag, var der en gammel kending, der også var mødt ind.

Den tidligere profil i AGF Jens Jønsson trænede med holdet, men AGF-fansene skal ikke glæde sig for tidligt.

AGF er nemlig ikke en mulighed for Jønsson endnu.

»AGF er umiddelbart ikke et tema, nej. Det har vi clearet. Det er for tidligt for mig at vende hjem. Omvendt har jeg ikke skrevet under på noget, så man skal aldrig sige aldrig, men det ligger ikke i planen. Hvis jeg selv skal vælge, er det sydens sol, jeg helst vil, det er førsteprioritet.«

Jønsson har ikke lagt skjul på, at han skal videre fra Cadiz i denne sæson, hvor han er blevet holdt ude af holdet af årsager, han hverken vil eller kan komme ind på.

»Der er lidt snak frem og tilbage, men jeg kan ikke komme ind på hvordan og hvorledes. Der ligger ikke et kontrakttilbud på mit bord, så havde jeg ikke været her. Der er lidt snak frem og tilbage som altid, men transfervinduet er dårligt gået i gang, så jeg stresser ikke.«

»Men når vi kommer et godt stykke ind i juli, kan det godt være, jeg begynder at trippe lidt, men den tid den sorg.«

Selvom VM lige nu ligger et stykke væk fra Jens Jønsson, så har han ikke opgivet drømmen om det endnu.

»Jamen, VM fylder da. Jeg kommer til at give den alt, jeg har. Det er en voldsom slutspurt, jeg skal sætte ind. Om det viser sig at være nok, må tiden vise.«

AGF-fansene kan til gengæld måske se frem til at se Jønsson tilbage i den hvide trøje længere ude i fremtiden.

»Jeg har altid haft en drøm om 'full circle' og slutte det her. Om det sker, ved jeg ikke. Det skal gå op i en højere enhed. Hvis jeg en dag vågner op og skal hjem, så er det AGF, jeg foretrækker.«