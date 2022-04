Den 29-årige tidligere AGF-profil Jens Jønsson er ikke klar på at vende hjem til Danmark lige foreløbig, men hvis han gør, så er der kun én klub i hans tanker.

AGF.

»Som udgangspunkt kan jeg ikke se mig i en anden dansk klub. Men der skal to til tango, de skal også ville have mig. Det eneste, der vil tælle for mig, er at komme hjem og bo i Aarhus og spille for den klub, jeg elsker,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det ville være en fed og dejlig måde at slutte på og ende ringen, men der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Som jeg har det nu, ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer hjem, men gør jeg det, foretrækker jeg AGF.«

'De Hviiie' er nemlig en klub, der ligger knægten fra Aarhus nær.

»Jeg er fra Aarhus – født og opvokset. Det er ligesom hjem for mig, lige såvel som AGF er det. 11 år af mit liv har jeg været i klubben og brugt mere tid der end derhjemme. Jeg elsker klubben. Jeg er selv stor AGF-fan og følger en del med.«

Vennerne hjemme i Aarhus ser også gerne, at deres gode kammerat kommer tilbage til barndomsklubben, men indtil videre har han siden skiftet fra AGF kun set to kampe på Ceres Park, men han håber, at den tredje er lige om hjørnet.

»Jeg har været til to kampe. Jeg har været så heldig, at når vores sæson har været slut, har jeg kunnet nå hjem til den sidste kamp i Superligaen. Hvis jeg kan nå det, skal jeg også se sidste kamp i denne sæson. Nu må vi se, om tiden er der.«

Jens Jønsson bor i Spanien med sin kæreste og deres nye, otte måneder gamle engelske bulldog, Uffe.