Emmanuel Sabbi var ikke med, da OB søndag aften chokerede alt og alle på Brøndby Stadion og tog tre point med en scoring til 2-1 i de allersidste sekunder af overtiden.

Men amerikaneren var alligevel i fokus efter kampen på baggrund af et mystisk tweet, han har skrevet i løbet af ugen, hvor han i øvrigt ikke har været på træningsbanen.

På Twitter skrev spilleren torsdag:

»Jeg er så træt af det her lort.«

Baggrunden kan være, at han er blevet rygtet til tyrkiske Antalyaspor, og det kan tolkes som et angreb på sin klub OB for at fremtvinge et skifte, men træner Andreas Alm fokuserer på, at hans fravær skyldes en skade.

»Jeg håber på, at han er i fuld træning fra i morgen. Han kunne mærke lidt i lysken, så det er ikke sikkert, at han træner fuldt med i morgen, men jeg håber, at bliver klar til det,« siger han, inden han svarer på tweetet fra sin spiller:

»Jeg har ikke sociale medier, så jeg tænker, at det er noget, I må tale med ham om. Men spørg Björn (OBs sportsdirektør, red.), det er ham, som har mest dialog med spilleren om det, du taler om,« forklarer han.

Emmanuel Sabbi havde torsdag et udbrud på Twitter. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Emmanuel Sabbi havde torsdag et udbrud på Twitter. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den svenske træner ville ikke ind på, om Emmanuel Sabbi er ved at blive solgt eller ej.

»Vinduet er åbnet, måske er der budt på ham, det ved jeg ikke. Jeg bevarer roen. Hvis jeg ikke har ham, så bruger jeg nogle andre spillere. Det er mit arbejde, om nogen er skadet, eller nogen er ude. Det kan jeg ikke gøre noget ved,« forklarer han.

Andreas Alm lægger ikke alt for meget i sin spillers tweet.

»Det bruger jeg ikke tid på, jeg møder Sabbi hver dag, så jeg taler med ham,« forklarer og pointerer igen, at han tager let på, om der er en transferkrig i gang i kulissen.

»Jeg har aldrig afvist et bud. Det må I spørge Björn om. Jeg kender det ikke i detaljer, der er så mange spillere, som der er bud på, og der ikke er bud på, jeg overlader det til Björn.«