Debatten går lystigt for sig, når der bliver snakket om Brøndby og top seks.

I Superliga XL på TV3 Sport mandag aften blev der snakket Martin Retov og Brøndbys chancer for at ramme en af de gyldne pladser i mesterskabsslutspillet.

Og mens eksperterne da var enige om, at Brøndby ender blandt de seks bedste, så var nogen mere sikker end andre. Som for eksempel den tidligere FCK-spiller Kris Stadsgaard, der ikke forstår, hvis Brøndby er nervøse i øjeblikket.

»Der er ikke noget at være nervøs for. Selvfølgelig skal de i top seks. Kommer de ikke det, så må man tage den derfra. Jeg tror, de kommer i top seks. Jeg er 99,9 på det. Man kan ikke være 100 på det, der er nogle matematiske beregninger, der ligger til grund for det.«

Se diskussionen i toppen af artiklen.