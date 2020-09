Brøndby-fans har blot kunnet kigge på, mens de andre Superliga-klubber har forstærket sig på stribe.

Men nu er der fortrøstningsfuldt nyt til de transferhungrende Brøndby-fans.

For storaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen satser stærkt på, at klubben kan præsentere et par nye ansigter, inden vinduet lukker 5. oktober.

Hvad vil du sige til de fans, der sidder og hungrer efter en transfer derude?

»Det gør vi alle sammen et eller andet sted. Vi vil alle gerne se et hold, der er i fremgang. Men det synes jeg også, vi har. Det er vigtigt at sige, at hvis vi ser tilbage på slutspillet i sidste sæson, var det ganske godkendt uden at være prangende. Men vi har også sagt, at der er plads og råderum til et par forstærkninger.«

»'CV' (fodbolddirektør Carsten V. Jensen, red.) har sagt, vi leder efter en venstre back og en angriber. Så vi er ikke blinde for, at vi kan forstærke os. Vi skal bare sikre os, at det reelt er forstærkninger. Det er det, det handler om. Fremfor for at skyde i blinde. Jeg har en god fornemmelse af, at der kommer noget ind, inden vinduet lukker,« siger Jan Bech Andersen til B.T.

Jesper Lindstrøm er en af de unge talenter, Brøndby satser på. Men han skulle gerne have følgeskab af et par nye ansigter i dette transfervindue.

For ham er det essentielt, at man holder sig til strategien om at spille med talenterne suppleret med mere rutinerede kræfter. Og det betyder, at der skal tænkes grundigt over, hvad man henter ind.

»Det er meget vigtigt, at vi ikke gentager tidligere tiders fejltagelser og bare rekrutterer for at rekruttere. Det tjener ikke noget formål. Der bliver arbejdet hver dag i mange timer på, hvordan det kan se ud. Kan vi finde noget lim, der gør tingene endnu stærkere og mere holdbare? Så eksekverer vi også på det. Men det skal ikke være noget, hvor vi skyder fra hoften. Det har vi desværre set alt for mange dårlige eksempler på.«

Skal vi forvente et brag, inden vinduet lukker, eller er det de fornuftige forstærkninger, der er i højsædet?

»Brag og fornuftige forstærkninger er for mig to sider af samme sag. Jeg håber og tror på, at der kommer noget. Forventninger skal man altid passe på med, for så skuffer man folk. Men jeg tror og håber på, at vi kan finde de par spillere, der gør, at vi løfter os et nøk,« siger han og tilføjer:

»Vi er også nødt til at være tro mod vores egne udmeldinger. Vi satser på at komme i top-tre, så vi ved udmærket godt, hvad opgaven er.«

Brøndby-fans har skullet vænne sig til lidt mere sparsommelige tider, mens man har kunnet se tophold som FCK, FCM og AGF forstærke sig. Mest prominent har midtjyderne hentet Pione Sisto efter en længere transfersaga, mens FCK gjorde rigtig ondt på Brøndby ved at lokke vestegnsklubbens tidligere topscorer Kamil Wilczek til Parken.

Og de mange forstærkninger er da også noget, Jan Bech og Brøndby holder øje med. For afstanden skal ikke blive for stor til de andre hold.

»Det er selvfølgelig noget, vi taler om hele tiden. Når vi melder ud, at vi vil være et top-tre-hold, så er det vores opgave på den helt korte bane, at vi sikrer os, at afstanden ikke bliver meget større – men at vi hænger på.«

»Vi må tro på, at der også ligger styrke i, at det samme hold er blevet et år ældre. Og det håber jeg, at det giver sig udtryk allerede på søndag. Pione Sisto er en formidabel spiller, når og hvis han spiller, men vi kan af gode grunde ikke køre vores forretning efter, hvad de andre gør. Vi navigerer efter de koordinater, vi har sat,« siger Brøndby-rigmanden, der ikke gider bruge meget tid på Wilczeks forbudte skifte.

»Det gør altid ondt, når sådan noget sker. Men det kan ikke nytte noget, at vi sætter os over i et hjørne og græder over tingene. Kamil har truffet et valg, og længere er den sådan set ikke. Jeg vil mene, der er smartere måde at gøre det på, men lad det nu være.«

Brøndby møder søndag FC Nordsjælland, når Superligaen sparkes i gang igen.