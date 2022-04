Bestyrelsesformand og hovedaktionær i Brøndby IF Jan Bech Andersen blev i slutningen af marts ramt af en blodprop.

Han oplevede i slutningen af marts milde sygdomssymptomer, og Jan Bech kontaktede herefter egen læge. Efter en helbredsundersøgelse fik bestyrelsesformanden konstateret, at han havde oplevet en mindre blodprop.

Det skriver Brøndby IF på deres hjemmeside.

Efter Jan Bech har modtaget behandling, er den lægelige vurdering, at han ikke vil få fysiske følger eller andre mén, og at han efter omstændigheder har det godt.

Foto: Byrd / Jonas Krøner Vis mere Foto: Byrd / Jonas Krøner

»For et par uger siden oplevede jeg nogle milde sygdomssymptomer og tog derfor fat i min læge. Det blev konstateret, at det jeg havde oplevet, var en mindre blodprop, som jeg nu modtager noget rutinemæssig behandling for.«

»Jeg har det godt, og jeg er glad for at helbredsundersøgelsen fik afklaret årsagen til mine symptomer, og at lægerne vurderer, at jeg ikke får mén af nogen art,« siger Jan Bech om forløbet på Brøndbys hjemmeside.

Herudover melder Brøndby IF og Jan Bech, at de ikke har yderligere kommentarer.

Det er ni år siden, at Jan Bech smed sine første millioner i Brøndby, og rigmandens indflydelse er siden kun vokset på Vestegnen.

Foto: Byrd / Jonas Krøner Vis mere Foto: Byrd / Jonas Krøner

I 2021 kunne han sammen med klubben præsentere et historisk stort overskud på 83,4 millioner kroner før skat i kølvandet på et forløsende mesterskab, europæisk deltagelse og markante spillersalg.

»Jeg er enormt stolt over det, men jeg er også enormt ydmyg omkring det. Det forpligter. Det her skal ikke være en enlig svale. Vi skal blive ved med at bygge på og sikre os, at det her er en endegyldig vending af Brøndby. Vi er der ikke endnu, men vi er på vej,« sagde Jan Bech Andersen for nylig i et længere interview med B.T.

Det hårde arbejde i klubben har kostet mange søvnløse nætter, men bestyrelsesformanden bliver ekstra glad og stolt, når tingene så er lykkedes for Vestegnsklubben.

»Det har været det hele værd, for nu er vi et godt sted. Otte år efter jeg kom ind, er vi godt på vej til at vende Brøndby endegyldigt og med rette kunne sige, at Brøndby igen er en del af toppen af dansk fodbold,« sagde Jan Bech Andersen for nylig til B.T.