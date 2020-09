Mens konkurrenterne fra FC København og FC Midtjylland spiller med musklerne på transfermarkedet, er der anderledes stille på Vestegnen, hvor Brøndby lurepasser på eventuelle forstærkninger.

Et hot rygte, som dog ikke vil dø, er forlydenderne om, at Brøndby-klubejer Jan Bech Andersen holder en særdeles varm linje til klub-legenden Riza Durmisi.

Ifølge B.T.s kilder er transfer-bomben ikke lige oppe over, men Brøndby-rigmanden skulle holde en tæt forbindelse til venstrebacken, som har haft nogle svære år i SS Lazio, hvor han er på en fed kontrakt, men uden udsigt til spilletid.

Jan Bech Andersen afviser dog - på sin egen lidt kringlede måde - at Durmisi indgår i Brøndbys transferplaner i dette transfervindue, hvor klubben ellers er på jagt efter en venstreback.

Noget af det, vi hører, er, at du skulle være meget varm på at få Riza Durmisi tilbage til Vestegnen?

»Det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg har lyst til eller interesse i,« siger Jan Bech Andersen, og uddyber:

»Strategien i det her transfervindue er at finde de to-tre mennesker, der kan forstærke holdet. Og med noget perspektiv. Hvis det er tidligere Brøndby-spillere, og det passer ind i tingene, er det kun glædeligt og absolut et plus. Men det skal ses i den kontekst, det skal være med det rette perspektiv.«



Det kunne godt være ham?

»Alle kender hans situation. Jeg siger ikke, det kunne være ham, jeg siger bare, at hvad jeg mener, er irrelevant i den sag. Vi kigger på et vindue, hvor målet er at forstærke os på to pladser. Det gør vi, hvis økonomien er den rigtige, og der er det rigtige perspektiv. Hvis det er en til to tidligere Brøndby-spillere, så er det bare endnu bedre. Men det handler ikke om det. Det handler om økonomi og perspektiv,« slår Jan Bech Andersen fast

Riza Durmisi, som fodboldmæssigt er opflasket i Brøndby, er mere eller mindre gået i stå i de seneste to sæsoner, som har været præget af skader.

Han har en guldrandet kontrakt med SS Lazio, hvorfor Brøndby-ejeren skal skrue charmen – og lønpakken – op for at lokke 26-årige Durmisi hjem til Vestegnen.

Men det ligger Jan Bech Andersen altså afstand til - også selvom B.T.s podcast 'Transfervinduet' tidligere har meldt, at han skulle være villig til at se på muligheden for at gå på kompromis med spareøvelsen i Brøndby-truppen.

Også italienske medier har skrevet, at Brøndby skulle være interesseeret i at købe Durmisi.