Brøndby-ejer Jan Bech Andersen har på Instagram taget bladet fra munden og givet sit uforbeholdne syn på et par historier i dansk fodbold.

Det drejer sig blandt andet om kampen i Horsens søndag aften, hvor han kraftigt langer ud efter Bo Henriksens spillestil og for mentaliteten omkring fodboldholdet og blandt Horsens' fans.

»Nogle få tilskuere (Brøndby-fans, red.) sneg sig ind og så et Horsens-hold, der dukkede op med en grim og fjendtlig attitude - deres anfører opførte sig som et barn. 5000 mennesker sidder med et stykke pap og går amok, når de får et indkast. Jesus. Men hvad kan man forvente. Bo (Henriksen, red.) spiller med sin værktøjskasse.«

Jan Bech Andersens kommentar kommer til et billede på Brøndby-målmand Marvin Schwäbes Instagram-profil og er skrevet på engelsk.

Jan Bech Andersen. Arkivfoto.

Her ønsker han klubben, spillerne og fansene tillykke med top-6 og takker de fremmødte Brøndby-fans på stadion.

»Tak igen til ‘incognito-fansene’ i dag og til fansene, der kom til træningen i går (lørdag, red.). Vi arbejder hårdt i kulissen og forbereder allerede næste sæson - lad os sørge for at holde sammen og give holdet og klubben vores bedste støtte. Vi slår tilbage,« skriver Jan Bech Andersen i sin kommentar.

Udebaneafsnittet på Casa Arena var blevet lukket for Brøndby-fans søndag som følge af de fans, der løb på banen efter den dramatiske 2-2-kamp sidste år.

3-400 fans havde dog fundet vej til de neutrale pladser og lod sig afsløre, da Brøndby scorede. Der falder dog ikke nogen straf til Brøndby, siger Fodboldens Disciplinærinstans tirsdag.

Jan Bech Andersens kommentar på Instagram.

Endeligt kommenterer Jan Bech Andersen også på noget af den omtale, Brøndby får i medierne.

»Pressen gjorde deres bedste for at gøre deres sædvanlige spin og BS (bullshit, red.) gældende. Vi skal altid omfavne presset og den generelle interesse. Uden BIF - ingen Superliga. Det er en meget større sensation, at vi er nummer fire, end at AGF - igen - og AaB ikke kom i top seks.«

Jan Bech Andersen har over for B.T. bekræftet, at det er hans Instagram-profil og ham, der har skrevet kommentaren, men han har ikke yderligere kommentarer. Brøndby ønsker heller ikke at kommentere på Jan Bech Andersens opslag. B.T. har desuden været i kontakt med AC Horsens' træner Bo Henriksen for at få en kommentar.

»Det har jeg ikke lyst til at bruge min tid på, så jeg har ikke yderligere kommentarer,« siger Bo Henriksen.