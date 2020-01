Der har været store protester på Vestegnen siden det kom frem, at Red Bull kunne blive ny medejer af Brøndby IF.

Klubejer Jan Bech var efterfølgende ude at afvise kontakt mellem Brøndby og Red Bull, men det havde tydeligvis ikke beroliget alle fans, og som B.T. kunne fortælle var op mod 500 personer mødt op for at protestere mod samarbejdet med Red Bull.

Efterfølgende har Jan Bech udtalt sig om situationen til mediet 3point.dk, hvor han fortæller, at han er ærgerlig over spekulationerne om et samarbejde med energigiganten.

»Der har i denne uge været megen spekulation om klubbens fremtid på baggrund af emissionen, men særligt qua rygterne om Red Bull. Jeg er rigtig ærgerlig over al denne spekulation. Jeg gentager, at jeg kategorisk kan afvise, at jeg har været i kontakt med Red Bull. Jeg kan love, at jeg aldrig kommer til at indgå i nogen dialog med mulige strategiske investorer med mindre de køber ind på klubbens værdier og hvad Brøndby og klubbens fans står for.«

Forud for lørdagens træningskamp havde de organiserede fans haft et halvanden time langt møde med ledelsens repræsentanter med fodbolddirektør Carsten V. Jensen, direktør Ole Palmå og næstformand Jesper Møller i spidsen.

Mødet var kommet i stand, efter fansene for et par uger siden sendte et åbent brev til ledelsen og udtrykte deres store bekymring om den retning, klubben er gået i.

Historien om Red Bulls medejerskab opstod, da mediet Inside Business kunne fortælle, at Den østrigske mangemilliardær Dietrich Mateschitz, der er medejer af koncernen, skulle have set sig lun på Brøndby IF, og ifølge mediet var han på besøg sidste weekend.