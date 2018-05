Er der noget, FC Midtjyllands midtbanegeneral fortryder, så er det, at han i 2010 valgte at takke nej til et skifte til den italienske storklub Lazio.

Men det gjorde han, fordi han var fast mand på landsholdet og ikke ville ødelægge sine chancer for at kommed med til VM i Sydafrika. Tre uger efter blev han skadet....

Jakob Poulsen har efterhånden haft en flot og lang karriere, hvor han både har sparket Danmark til VM, er blevet kåret til den Årets Superliga-spiller og selvfølgelig har vundet mesterskabet med FC Midtjylland.

I videoen øverst kan du komme tættere på Jakob Poulsen, hvor han bl.a. fortæller om karrierens vigtigste, bedste og værste beslutninger, og så kan du også høre om den 34-årige midtbanespiller snart overvejer at sætte støvlerne på hylden.