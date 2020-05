Den tidligere FCM-general stopper karrieren før tid.

Den 36-årige midtbanespiller afslørede i starten af april, at han ville indstille karrieren efter denne sæson.

Men nu bekræfter Poulsen, at han stopper før tid, og dermed slutter det australske eventyr også før tid.

Det fortæller han til bold.dk.

»Jeg har det fint med det. Og det er ikke sådan, at jeg tænker; 'Nå, det var det'. Jeg tænker mere på, at der skal ske noget nyt nu,« lyder det fra Poulsen, der også erkender, at det australske eventyr ikke helt blev, som han have forventet.

Det var i september, at Jakob Poulsen skiftede til Melbourne Victory, men nu kommer danskeren altså ikke til at spille sæsonen færdig.

»Der var mange ting i de otte måneder i Australien, der ikke blev helt, som vi drømte om. Fodboldmæssigt ville vi gerne have spillet med i toppen af ligaen, og jeg havde da også en drøm om, at jeg skulle gøre en stor forskel for holdet,« siger Jakob Poulsen.

Hans sidste officielle kamp blev en 1-1-kamp hos Newcastle Jets i februar