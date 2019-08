Jakob Poulsen er snart en færdig mand i FC Midtjylland. Men han er så langt fra færdig i Superligaen.

Søndag kom det frem, at den 36-årige FC Midtjylland anfører har fået at vide, at han må finde sig en ny klub i stedet for at sidde på bænken.

Mens FC Midtjylland ikke længere føler, at Jakob Poulsens kvaliteter banker på til en startplads hos dem, så er midtbanespillerens evner så langt fra glemt i resten af fodbolddanmark.

Tager man et kig på de sociale medier er det tydeligt, at der er stor rift om Jakob Poulsen. I hvert fald blandt fansene.

Jakob Poulsen har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp for FCM. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Poulsen har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp for FCM. Foto: Henning Bagger

Siden søndagens store Superliga-nyhed blev offentliggjort, er der væltet positive tilkendegivelser i retning af Jakob Poulsen.

'Hej Jakob Poulsen. Hvis du kommer til SønderjyskE og spiller, kommer jeg og optræder gratis til din 37 års fødselsdag,' skriver komiker Thomas Warberg på Twitter.

'Hej Jakob Poulsen. Jeg har ikke selv råd til dig, men jeg ringer lige rundt til et par af de lokale rigmænd og hører, om de ikke spytter lidt ekstra i kassen, og så er du altså meget velkommen i det ægte Midtjylland,' skriver Silkeborgs anfører, Simon Skou Jakobsen, mens der her følger yderligere Jakob Poulsen-ønsker:

'Jakob Poulsen er meget velkommen til at trække en rød trøje over hovedet. Vi kan virkelig godt bruge hans erfaring og dødboldskvaliteter.'

'Brøndby burde hente Jakob Poulsen! Det ville være en klar forstærkning!'

'Hey Gaarde (Allan Gaarde, sportsdirektør i AaB, red.), fixer du lige en kontrakt til Jakob Poulsen? Tak på forhånd.'

'Per Frimann sender Jakob Poulsen til AGF. Selvom det er en kortsigtet løsning, er jeg enig i, at det er et noget nær perfekt match. Vi kunne godt bruge JP’s lederegenskaber og han har stadigvæk store spilmæssige kvaliteter.'

'Jakob Poulsen: bærende og afgørende spiller i sidste sæson. I år er han ikke god nok til holdet. Jeg forstår godt han er forvirret. Der er et eller andet hold der bliver glade for ham. Hvis jeg var AGF ville jeg skynde mig.'

'Så skal pungen op PC (Peter Christiansen, sportchef i AGF, red.)

'Jakob, du skal selvfølgelig hjem til Esbjerg.'

Jakob Poulsen har i sin karriere spillet for Esbjerg, Heerenveen, AGF, FC Midtjylland og Monaco.