Efter 286 kampe er det slut for Jakob Poulsen i FC Midtjylland.

Den 36-årige midtbanespiller, der indtil videre i denne sæson blot har været på banen i 17 minutter, har skrevet under på en kontrakt med en ny klub.

Det skriver midtjyderne i en pressemeddelelse.

Poulsens nye arbejdsgiver forbliver indtil videre unavngiven. Først i den kommende uge bliver det offentliggjort, hvor han fremover skal slå sine folder.

Efter et par ugers spekulationer er fremtiden nu på plads for Jakob Poulsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Efter et par ugers spekulationer er fremtiden nu på plads for Jakob Poulsen. Foto: Henning Bagger

»Jeg har jagtet et eventyr som punktum på min karriere, og det får jeg,« siger Jakob Poulsen i pressemeddelelsen.

»Det bliver en kæmpe oplevelse for hele vores familie, og jeg glæder mig helt vildt.«

Ekstra Bladet erfarede tidligere på ugen, at Poulsen skifter til en klub i Melbourne i Australien.

Dermed slutter Jakob Poulsens anden tørn i FC Midtjylland, som han vendte tilbage til i januar 2014 efter et ophold i Monaco.

Tidligere spillede han for FCM fra 2010 til 2012.

/ritzau/