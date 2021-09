Året er 2014. AGF er rykket ned for tredje gang inden for ti år, og det er ikke blot spillet på banen, men også økonomien, der ikke hænger sammen. Der er nødt til at ske noget.

Og det gør der. Jacob Nielsen bliver ansat som administrerende direktør, og siden er økonomien og spillet på banen blevet væsentligt bedre.

Siden 2014/2015-sæsonen er omsætningen før skat næsten fordoblet fra 73 millioner til 144 millioner i 2020/2021. I samme periode er et underskud på 24 millioner lavet til et overskud på over 25 millioner kroner.

B.T. Aarhus har fået en snak med Jacob Nielsen, om den ændring AGF har været igennem, siden han overtog roret i 2014.

»Da jeg kommer til AGF, er det en forretning, der er hårdt ramt med den tredje nedrykning på otte år. Det gør, at tilliden hos interessenter er væk. Så for at sige det direkte, så var det sponsormæssigt en meget stor nedsmeltning. Klubben mistede mange store partnere, da deres aftaler uheldigvis udløb samme tid som nedrykningen.«

Fra start af lavede Jacob Nielsen ændringer. Der blev brugt for mange penge på administrative medarbejdere i forhold til det sportslige, så han startede med at skære i den del med 40 procent.

»I samarbejde med bestyrelsen ændrede vi også vores værdier til: Vi er ansvarlige. Vi er hårdtarbejdende. Vi vil vinde. … og vi er stolte af Aarhus. Det har været grundstenen for de seneste års arbejde.«

Jacob Nielsen er ikke meget for at tage æren for, at tingene nu er vendt i AGF.

AGF's cheftræner David Nielsen fejrer sejren med AGF's adm. direktør Jacob Nielsen i 3F Superligakampen mellem Aab og AGF på Aalborg Portland Park, søndag den 7. juni 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen fejrer sejren med AGF's adm. direktør Jacob Nielsen i 3F Superligakampen mellem Aab og AGF på Aalborg Portland Park, søndag den 7. juni 2020. Foto: Henning Bagger

»Det er ikke et one man-show. Der er mange medarbejdere, som har været her i lang og kort tid, som har været med til at løfte det. Jeg har ikke forandret alt. Mange ting fungerede allerede godt. Men vi har ledelsesmæssigt sat en retning, som alle medarbejdere har haft som rettesnor, og det er hårdt arbejde fra mange mennesker, der er grund til vores positive kommercielle udvikling.«

Der er på trods af den gode økonomi stadig mange ting, som AGF skal gøre bedre, mener Jacob Nielsen.

»Det handler først og fremmest om resultaterne på banen, og dem har vi ikke endnu. Jeg havde forventet den udvikling, som klubben er i, men måler man os med FC København og FC Midtjylland, så er vi stadig langt efter på det sportslige budget, og det kræver titler at komme tættere på dem. Vi er sat i verden for at vinde medaljer og titler til byen.«

Jacob Nielsen har store ambitioner, og bronzemedaljen for et par sæsoner siden er ikke nok. Men han giver David Nielsen og spillerne stor andel i den økonomiske succes, som klubben har opnået de sidste år.

»Det sportslige betyder rigtig meget for den kommercielle udvikling og for det brandmæssige. David og spillerne har en enorm påvirkning på det positivt.«

Direktøren sigter mod skyerne, når han taler om planerne for fremtiden, og han taler ikke klubbens ambitioner ned.

I løbet af de næste fem år skal AGF minimum to gange have vundet medaljer i Superligaen, været kvalificeret til europæisk gruppespil minimum én gang og fortsat være den mest vindende fodboldklub i den danske pokalturnering, og som minimum opnå den 10. pokaltitel. På længere sigt er planerne endnu større.

»På lang sigt skal vi være en sportslig resultatmæssig mastodont og ikke kun leve af vores historie, og det kræver, at man vinder titler. Byen vokser stadigvæk, og med et nyt stadion skal vi blive en modbydelig størrelse for de andre. Det skal vi. Det kan kun gå for langsomt med det stadion.«

Det nye stadion er sat til at blive færdigt i 2026.