FC København vandt 2. pinsedag 2-1 over Viborg, og derefter var opgøret mellem Brøndby og FC Nordsjælland allerede fløjtet i gang.

Det satte Brøndby sig tungt på, og allerede da FC Københavns cheftræner kom ud til pressen, var Brøndby foran med 2-0.

I tilfældet af en sejr til Brøndby er FC København danske mestre, men Jacob Neestrup ville ikke sælge skindet, før bjørnen var skudt.

»Jeg kommer ikke til at fejre noget som helst. Mit mindset er, at vi ikke skal dale en procent – vi har tabt mod Randers de sidste to gange i Parken, og vi skal bare vinde på søndag. Hvis tilfældet skulle være noget andet, så må du tage en bil og køre efter os, og så står jeg klar ude på 10'eren (FCKs træningsanlæg, red.) om fire timer,« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

»Så kan det godt være, at svaret er noget andet dér.«

Siden er Brøndby kommet foran 3-0, og det ligner unægteligt en afgørelse af mesterskabet, men lige meget hvad ville Jacob Neestrup ikke konkludere noget som helst.

»Med al respekt har præsten ramt forkert mange gange, der skal være en ansvarlig til stede, og det er mig. Vi skal vinde på søndag,« siger han og fortsætter:

»Jeg kommer ikke til at juble før tid. Vi skal selv gøre tingene færdige i Parken på søndag. Jeg så Bundesliga i går, jeg så 2. Bundesliga, jeg har set mange vilde ting i weekenden. Vi har arbejdet så hårdt for at stå her. Der er så mange, der har dømt os ude. Og samtidig var der i øvrigt lige en pokaltitel, vi skulle vinde midt i det hele. Vi har været ramt af så meget uheld med nøglespillere, der har været ude, og alligevel har vi resultatmæssigt haft stabile 21 kampe. Vi skylder os selv, at vi skal vinde mod Randers, det er det, der fylder for mig.«

Jacob Neestrup vil dog gerne fortælle, hvad det vil betyde for ham, hvis det som ventet lykkes at vinde The Double i hans første sæson som cheftræner for de regerende mestre.

»Det vil betyde alt at lykkes med FC København, det er det eneste, jeg har at sige. Jeg vil ikke snakke konkret om et eventuelt mesterskab. Jeg tror, at vi skal vinde den sidste kamp.«

Det ser bare ikke sådan ud.