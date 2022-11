Lyt til artiklen

Man skal nyde succes, mens man har den.

Derfor gik der ikke mange sekunder efter sidste fløjt af kampen mellem AGF og FC København, før udeholdets cheftræner Jacob Neestrup havde taget et løb ned til sin klubs fans i det ene hjørne af stadion.

2-0-sejren i Aarhus afrundede en god afslutning på efteråret, der ellers har været så ringe, at den tidligere cheftræner Jess Thorup blev fyret i klubben - og Jacob Neestrup indsat som afløser.

»Det er det, der er angstprovokerende ved at være cheftræner i FC København, at når man har været her i så mange år, vil man bare så gerne lykkes. Det handler om at tage de gode dage, hvor de kalder én ned,« siger Jacob Neestrup og tilføjer om fejringen med fansene:

»Det er vigtigt for mig at signalere, at vi tror altså på det her. Vi har en følelse af, at vi på vej tilbage til det niveau, vi skal være på, og så er det vigtigt, at der er et potentiale i det her hold, som er vigtigt at få forløst,« lyder det fra FCK-træneren.

I hans syv kampe som manden med ansvaret for holdet er det blevet fire sejre og tre uafgjorte kampe, hvilket giver et pointgennemsnit på 2,14 pr. kamp.

»Det er i hvert fald ikke for lidt, for vi har også haft kampe, hvor vi har misset straffespark,« bemærker Neestrup og fortsætter så:

»Vores største manager gennem tiden (Ståle Solbakken, red.) prøvede det også, men oplevede det modsatte til sidst, og den dag kommer måske også for mig. Jeg er bare glad og stolt over det arbejde, min stab, spillerne og jeg har lavet de sidste to måneder. Jeg synes, det har været spot on. Og det er ikke, fordi vi ikke har haft vores udfordringer, men vi har ikke pebet,« siger han med henvisning til flere store skader til profiler.

Nu venter en lang pause uden gældende kampe i tre måneder, og indimellem kommer et transfervindue, hvor klubben kan skifte ud i truppen.

Perioden under Jacob Neestrups ledelse har imidlertid også vist ham, at det her hold ikke trænger til store forandringer.

»Jeg synes, at vi har vist i de sidste syv kampe, at det her hold godt kan vinde Superligaen. Vores største problem er, at vi er for mange point bagud. Det er udfordringen. Men hvis jeg var ‘PC’ (sportsdirektør, red.), og træneren kom hen til hans bord i morgen, ville jeg starte med at sige: ‘Jamen, skal du ikke bare starte med at få styr på det potentiale, der er i den fodboldtrup?,« siger Neestrup og slutter:

»Det er også der, nøglen ligger for mig. For mig som træner handler det også om det, der er, og jeg synes, det er rigeligt til at levere på øverste hylde nationalitet.«

FC Københavns spillere vil først gå på juleferie om nogle uger, og der er bevilget helt fri i fire uger.