I næsten en uge har Denis Vavro båret på en trist hemmelighed. At hans bedstefar døde mandag.

Ikke engang holdkammeraterne eller ledelsen i FC København kendte til det, så da den slovakiske stjernespiller søndag udlignede mod Horsens og kiggede op mod himlen, var det ikke kun tilskuere og medier, der undrede sig, men også hele FC København, inklusiv træner Jacob Neestrup.

»Jeg vidste det ikke. Jeg synes, det siger meget om de spillere, der render rundt på det her fodboldhold. De vil gøre alt, som i ALT for, at FC København bliver danske mestre,« siger Jacob Neestrup og afslører, hvem der efter 4-1-sejren gav ham besked om den kedelige nyhed, som Denis Vavro har holdt for sig selv:

»Jeg fik det at vide af en anden. Af en journalist,« forklarer Neestrup og tilføjer:

Jacob Neestrup er glad på Denis Vavros vegne over, at han scorede mod Horsens. Foto: Claus Fisker Vis mere Jacob Neestrup er glad på Denis Vavros vegne over, at han scorede mod Horsens. Foto: Claus Fisker

»Jeg er glad på Denis' vegne over, at han scorer lige præcis i dag.«

Målet betød selvsagt ikke kun noget personligt, men var altså startskuddet til FC Københavns flotte comeback, efter Horsens ved pausen havde ført med 1-0.

»Jeg sagde i pausen, at nu handler det om at finde en balance om at være rolige og tro på det kollektiv, vi har, og så ændrede vi taktisk på de ting, vi skulle,« lyder det fra FCK-træneren og tilføjer:

»Vi talte om, at det ville komme til at gøre rigtig ondt, hvis vi skulle have tre point. Og det gør ikke noget, hvis vi får lidt blod på knæene for at få prikket en kasse ind. Jeg synes, at Jordans mål er et rigtig godt eksempel på det,« lyder det med roser fra Neestrup til Jordan Larsson, som kastede sig ind i et indlæg og scorede til 3-1.

Med sejren er der kun et point, der adskiller FC København fra FC Nordsjælland på førstepladsen, efter topholdet fra Farum kiksede mod Viborg og kun fik et point med hjem.

»Jeg kan ikke gøre noget ved det, der sker andre steder, det er, hvad det er, men jeg kan gøre det, at jeg efter bedste evne – sammen med min stab – sætter spillerne op til de kampe, vi spiller, og det synes jeg, at vi lykkes okay med i øjeblikket,« siger Neestrup om topstriden og fortsætter:

»Selvfølgelig ved vi, hvad de andre kampe ender med, men det er helt åbent og ærligt FC København, det handler om for os og ikke de andre hold.«

I næste runde er det FC Københavns tur til at møde Viborg.