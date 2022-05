Et aggressivt FCK-mandskab sikrede sig en 2-1-sejr over Silkeborg. Isak Johannesson blev den store helt.

Det har slingret gevaldigt på det seneste, men FC København har stadig kurs mod guldet i 3F Superligaen.

Onsdag blev det hjemme i Parken til en 2-1-sejr over formstærke Silkeborg, som forud for kampen havde vundet seks i træk.

FCK havde omvendt ikke vundet i de sidste tre kampe, men en aggressiv indstilling var nøglen til succes i 30. spillerunde, da værterne kom stormende ud til kampen.

Det høje pres gav gevinst i kampens begyndelse, da kantspiller Isak Johannesson gjorde det til 1-0 efter kun to minutter.

Selv samme Johannesson var også på spil efter pausen, da han helt umarkeret i feltet kunne gøre det til 2-0, inden Silkeborg-angriber Søren Tengstedt pyntede på resultatet med et flot mål.

Med sejren topper FCK rækken med fire point ned til FC Midtjylland, som har spillet en kamp færre og skal i aktion torsdag mod Brøndby.

Silkeborg er placeret på tredjepladsen med et forspring på fire point ned til AaB inden de to sidste kampe.

Der var tænding på fra start, da FCK forsøgte at presse Silkeborg i bund, og det lykkedes med et aggressivt pres efter to minutter.

Her fik FCK bolden tilbage lige uden for gæsternes felt, hvor Isak Johannesson efterfølgende blev spillet fri, og så fik islændingen nettet til at blafre.

FCK fortsatte gennem halvlegen med at presse Silkeborg ned mod eget mål, da det høje tempo gav gæsterne problemer.

Det var dog sjældent, at udeholdets keeper, Nicolai Larsen, blev testet, da det altid var lige ved og næsten for hjemmeholdet.

Efter pausen brugte FCK samme opskrift, da værterne på ny kom ud som lyn og torden. Efter 59 minutter kom hovedstadsklubben så på 2-0, da Johannesson prikkede et Peter Ankersen-indlæg i mål.

Der kom dog ny spænding med 15 minutter tilbage, da indskiftede Søren Tengstedt bankede bolden over i det ene hjørne til 1-2, men Silkeborg formåede ikke at levere et comeback.

/ritzau/

