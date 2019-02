I dagens kamp mellem Randers FC og FCK var der ikke kun fokus på det, som foregik inde på banen. I et interview med B.T. havde Randers-træner Thomas Thomasberg før kampen pustet nyt ild i balladen mellem ham og FCK-træner Ståle Solbakken.

Manges øjne var derfor rettet mod de to tekniske felter, hvor de to trænere gik rundt som løver i et bur. Begge forholdte sig dog forholdsvis rolige i starten af kampen, hvor det kun blev til lidt skulen frem og tilbage.

Men i takt med at kampen blev mere fysisk, og der kom flere tvivlsomme dommerkendelser, begyndte der igen at opstå gnidninger mellem de to tidligere AaB-kollegaer.

I slutningen af kampen opstod der så en situation inde på banen, hvor Jonas Wind ikke fik frispark i en ellers farlig situation. Det fik Ståle Solbakken til at fare ud mod fjerdedommerne, og fra tribunen lignede det, at han gestikulerede ud mod Thomas Thomasberg. Det var den norske træner dog ikke enig i efter kampen.

Randers FC's træner Thomas Thomasberg i Superliga-kampen mellem Randers FC og FC København på Cepheus Park i Randers, 17. februar 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Randers FC's træner Thomas Thomasberg i Superliga-kampen mellem Randers FC og FC København på Cepheus Park i Randers, 17. februar 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Der var en situation i, hvor du råbte lidt over til Thomasberg?

»Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Det gjorde jeg ikke,« sagde Ståle Solbakken efter kampen.

Anderledes husker Thomas Thomasberg situationen.

»Han råbte, at jeg havde snakket en masse gange ind til fjerdedommeren i løbet af kampen. Og så mente han åbenbart, at jeg havde fået nogle kendelser med mig.«

Superligakampen mellem Randers FC og FC København på Cepheus Park i Randers. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger Vis mere Superligakampen mellem Randers FC og FC København på Cepheus Park i Randers. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger

Ståle sagde, at han ikke råbte til dig, men til fjerdedommeren?

»Han råbte til fjerdedommerne OM mig«, sagde Thomasberg.

Ståle Solbakken ville efter kampen ikke kommentere på Thomasbergs udtalelser til B.T. Det var en sag, som Thomasberg havde sat på dagsordenen, sagde han.

De to cheftrænere fik heller ikke lejlighed til at snakke sammen efter kampen. Der var Solbakken allerede smuttet.

»Jeg nåede ikke at hilse på ham. Han var hurtig væk efter kampen, da jeg ville over og sige tillykke med sejren til ham,« sagde Thomasberg.

Stemningen mellem Ståle Solbakken og Thomas Thomasberg virker med andre ord til stadig at være en anelse trykket.