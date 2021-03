Vinderen har altid ret, plejer man at sige.

I FC Midtjylland var træner Brian Priske ikke bange for at anerkende, at Brøndby stod for de største chancer, da topkampen i Herning blev spillet, men samtidig kunne det heller ikke rage ham mere lige denne dag, for hans mandskab slog gæsterne med 1-0.

Selvom han da godt ved, at spillet på banen trænger til at blive finpudset, hvis det igen skal blive til guld i år.

»I kan sætte alle de prædikater på, I vil. Jeg er skide ligeglad! Det handler om tre point. Specielt i dag handler det om tre point,« siger Brian Priske og tilføjer:

»Vi kan sagtens kigge på chancestatistikker, og at Brøndby helt sikkert scorede højt i den ende, og det er også sådan, fodbold er. Stor ros til Brøndby. Jeg synes, at de har været gode i hele sæsonen, og de er vanskelige at spille imod og har masser af kvalitet, ikke mindst foran. Jeg tror, de har den mest scorende trio i ligaen, så det skal man have respekt for og give kredit til, som de fortjener. I sidste ende er vi glade for tre point og kigger på os selv og ved, at der er plads til forbedringer hist og pist, men overordnet kan jeg ikke sætte en finger på intensiteten og præstationen i en topkamp som denne her.«

Brian Priske ville dog også gerne lige gennemgå hele kampen igen, inden alle hyldede Brøndby for at være det bedste hold i dagens topkamp.

»Nu glæder jeg mig til at se den igen for at se, hvor mange chancer de reelt får efter omstillinger. Det er et godt hold, som også er skruet godt sammen til at spille på en masse omstillinger, men også køre meget direkte på. Det er de gode til, og det skal man ikke tage fra dem. Så vi vidste godt, at det kunne blive en kamp med en masse trusler i bagrummet, men vores stil er ikke at stille os ned og håbe på det bedste,« siger han og fortsætter:

»Vi prøver at presse højt, sætte spillet og skabe de chancer, vi kan, og det er det, vi har fokus på. Men jeg ved godt, at vi stadig har noget vej at gå på, men jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld.«

»Det altafgørende er, at vi har den fornødne kvalitet, der skal til. Vi har en stærk trup, som indeholder de kvaliteter, der skal til for at vinde mesterskabet. Vi holder fokus på det, vi skal, og det er det, der i sidste ende gør mig allermest glad,« forklarer Brian Priske, der havde en nærmest perfekt søndag.

Han fik både ret, tre point, og samtidig spillede de andre konkurrenter i FCK og AGF uafgjort.