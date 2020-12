Det blev meget afgørende for kampen mellem AGF og Brøndby, at midtbaneslideren Morten Frendrup kort inde i anden halvleg modtog sit andet gule kort og røg i bad.

Advarslen og det efterfølgende røde kort kom efter en situation, hvor Morten Frendrup lavede en glidende tackling og kom først på bolden, men alligevel vurderede fjerdedommeren, der stod tæt ved forseelsen, at handlingen skulle koste et gult kort, og det råd fulgte hoveddommeren.

Brøndby-træner Niels Frederiksen er dog fuldstændig uenig i den dom og er irriteret over, hvor stor en betydning den fik for kampen, hvor hjemmeholdet med en mand mere i 40 minutter til sidst lykkedes med at score to gange og tage alle tre point.

»Det er håbløst. Ikke så meget af Morten, for der er ikke skyggen af at være et rødt kort. Han når bolden først, og jeg er dødhamrende træt af, at det er sådan, det er, at VAR ikke kan tage det op. Det er en klokkeklar fejldom, som bliver kampafgørende. Nu er det anden gang, at ham gutten i gult (dommer Jørgen Daugbjerg Buchardt, red.) smider en af vores spillere ud fejlagtigt. Det er selvfølgelig ikke noget, han gør med vilje, men det er jeg træt af,« lyder det i tydelige vendinger fra Niels Frederiksen.

Får du sagt noget til Frendrup i pausen? Der er to dueller i første halvleg, hvor han godt kan få gult kort?

»Nej, det er sådan, Frendrup spiller. Jeg synes ikke, at han gik over stregen overhovedet.«

Appellerer I det gule kort?

»Ja. Det er jeg sikker på, at vi kommer til. Det er jo en fejl, og det er simpelthen så irriterende, at vi render rundt med et VAR-system, men så kan man ikke gribe ind, fordi det er det andet gule kort. Det er jo en kampafgørende og kæmpe fejl, der bliver lavet. Det irriterer mig,« siger Niels Frederiksen og tilføjer, at han har indtryk af, at det var en fra dommerens team, der mente, at tacklingen var til gult kort.

Brøndby-træneren har efter kampen ikke talt med dommeren.

Tror du ikke, at det er, fordi han ikke tager hensyn til modstanderen i situationen eller hvordan?

»Det er voksenfodbold. Jeg synes ikke, at den tackling er i nærheden af at være en af de grove, der er i denne kamp,« lyder det fra Brøndby-træneren, som bemærker, at AGFs første mål også blev scoret, mens hans hold havde en skadet Peter Bjur ude til behandling.

»Man kan sige, at AGF kun formår at score på os, mens de er i overtal. De scorer ikke et eneste af deres tre mål, mens vi spiller 11 mod 11. Jeg synes, vi har rigtig fin kontrol på kampen, og selv om vi er en mand i undertal, synes jeg egentlig, at vi er det bedste hold på banen. Patrick Mortensen laver så en klasseaktion, og når vi så er bagud med en mand i undertal, bliver det selvfølgelig svært. Men i store perioder synes vi egentlig, at vi var bedre end dem,« forklarer Niels Frederiksen.

Medmindre Brøndby får medhold og omstødt det røde kort, vil holdet skulle undvære Morten Frendrup i næste kamp mod Sønderjyske.