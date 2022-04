Han sikrede en vild rekord for blot fire dage siden, men søndag var stemningen en helt anden.

FCK-målmanden Kamil Grabara lukkede nemlig for første gang på denne side af vinterpausen mål ind, da københavnerne tabte klart i Silkeborg torsdag aften.

Og derfor var det da også en irriteret polak, der skulle svare på spørgsmål efter nederlaget.

Så irriteret, at svarene kom ret så kortfattet.

»De vandt, fordi de scorede flere mål end os,« svarede Grabara, inden han efter kort betænkningstid lige satte en sætning mere sammen:

»Mit fokus er på at lave redninger, og det gjorde jeg ikke i dag. Jeg lukkede tre mål ind, og de lukkede ét ind, så ja, de vandt.«

Den polske målmand havde da heller ikke så meget lyst til at kommentere på holdets generelle indsats i Silkeborg:

»Det skal jeg ikke bedømme. Det er ikke min beslutning. Jeg skal fokusere på forsvaret, for det er det, jeg bliver bedømt på i sidste ende. Det er træneren, der står for kampene. Men det var jo ikke godt nok. Sådan er det.«

Da spørgsmålet om at blive passeret i målet for første gang i syv Superliga-kampe, hvoraf rekorden for en Superliga-målmand dermed blev brudt, havde han da heller ikke så meget at sige.

»Livet går videre,« lød det, hvorefter han dog forholdte sig lidt mere til de tre mål, som det jyske mandskab bankede ind bag ham:

»Jeg vidste, den stime ville slutte på et tidspunkt, men det var ikke på denne måde, vi havde regnet med det. De var bedre end os.«

Sammen med holdkammeraterne tabte Kamil Grabara for første gang en Superliga-kamp i 2022, da FC København torsdag tabte med 1-3 til et sprudlende Silkeborg-hold.

Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.