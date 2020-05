Over 100 investorer er gået sammen i en protest mod den tidligere Superligaspiller Lars Windfeld.

»Potentielt er der nu en række projekter, hvor vi investorer ikke bare har tabt vores penge, men hvor vi også står tilbage med en mulig regning for oprydningen,« siger formanden for 'Foreningen af kritiske Titus-investorer', Henrik Hegaard.

Hos Finans.dk fremgår det, at det drejer sig om selskabet Titus Energy Group, hvor den tidligere AGF-målmand - og direktør er både hovedaktionær og direktør.

På Titus' hjemmeside fremgår det, at selskabet 'er en af Danmarks førende udbydere af naturlige investeringer i olie og naturgas'.

For nylig er datterselskabet Titus Olie & Gas dog gået konkurs, og det har affødt reaktionen fra investorerne. De vil gerne have klarhed over, hvorvidt deres investeringer i selskabet er sket forsvarligt.

Henrik Hegaard fortæller, at ingen på noget tidspunkt har fået et afkast, der svarer til de penge, de har smidt i Titus-selskabet.

I april styrtdykkede oliepriserne på verdensplan, og Lars Windfeld forklarer, at det er hovedårsagen til den nylige konkurs hos Titus Olie & Gas.

Han afviser desuden, at der skulle være foretaget kritisable ting.

»Vi har haft anerkendte statsautoriserede revisorer og advokater til at kigge vores ting igennem. Hvis der var foregået ting, som ikke tålte dagens lys, tror jeg nok, at de havde råbt op,« siger Lars Windfeld.

I alt har 4-500 personer investeret i hans selskab.

Han spillede for AGF fra 1993-2000, hvor han stoppede sin aktive karriere efter mere end 200 kampe. Han er pudsigt nok en af kun et par håndfulde spillere i hele verden, der har fået den mytiske karakter 10 hos det franske sportsblad L'Equipe - for sin præstation i en UEFA Cup-kamp mod Nantes i 1997.

Siden blev han direktør for den aarhusianske Superliga-klub fra 2005-09