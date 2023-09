Nicolai Vallys blev efter transfervinduets lukning pludselig et debatemne for handler, der ikke blev til noget, da det blev rygtet, at Brøndby skulle have afvist et bud på 39 millioner kroner på spilleren.

Den historie skød Carsten V. Jensen, fodbolddirektør i Brøndby, ned inden kampen mod Randers, og spilleren fortæller, at han heller ikke selv var særligt overrasket, fordi der intet bud var på ham.

»Jeg læser ikke så meget og følger ikke rigtigt med, så jeg fik det tilsendt, og jeg blev ikke specielt overrasket, jeg havde ingen planer om at skulle væk,« siger Nicolai Vallys og tilføjer:

»Jeg var egentlig rimeligt rolig. Jeg havde ikke noget at skulle forholde mig til.«

Brøndby har ikke skullet forholde sig til bud på Nicolai Vallys. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg går ud fra, at jeg får det at vide, hvis der er noget. Det er den aftale, vi egentlig har. Hvis der er noget, jeg skal forholde mig til, så får jeg det at vide,« forklarer Brøndby-spilleren, som altså havde et helt roligt transfervindue.

Men der skete andre store ting for ham personligt, for i denne uge fik han et opkald fra Kasper Hjulmand om, at han skal være landsholdsspiller og indgå i truppen til kampene mod San Marino og Finland.

Så mandag skal han møde op i Helsingør og hilse på de bedste af de bedste fodboldspillere, Danmark har.

»Jeg bliver nok lidt spændt, det er noget, som alle drømmer om som helst små. Men jeg glæder mig enormt meget, jeg skal vise mig frem så godt som muligt,« lyder det med glæde og smil fra den nybagte A-landsholdsspiller, som tager selvtillid med sig i tasken.

Brøndby slog nemlig Randers klart med 3-1 efter en føring på 3-0 i pausen.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at vinde hver weekend, og jeg synes, at det bliver bedre for hver kamp. Jeg synes, at vi er enormt stærke, når vi rammer vores niveau, og det er egentlig det, som jeg har snakket om i lang tid, vi er på vej et godt sted hen,« lyder det fra Vallys, som tilføjer:

»Nu ligger vi i toppen med det gode selskab, og det skulle gerne blive ved.«

Brøndby har nu vundet fire kampe i streg. Bliver de ved med det, skal der nok også komme et bud fra udlandet på Nicolai Vallys.