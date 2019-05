Det stak helt af, da Viktor Fischer og Nicolai Boilesen kiggede forbi tv-studiet efter guldsejren i Parken.

FCK sikrede sig det danske mesterskab i en vanvittig kamp i Parken mod Brøndby.

Og derfor var glædesrusen naturligvis også ekstra stor, da opgøret blev fløjtet af, og FCK kunne fejrede at være danske mestre.

Det lagde Viktor Fischer og Nicolai Boilesen bestemt heller ikke skjul på, da de var forbi TV3 Sports studie på sidelinjen i Parken efter sejren.

FCK er danske mestre efter sejren over Brøndby i Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCK er danske mestre efter sejren over Brøndby i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Vært Camilla Martin havde tydeligvis besøg af to lykkelige guldvindere. Og selvom, de havde svært ved at fokusere på de spørgsmål, der blev stillet, så fik Camilla Martin alligevel lokket et par ord ud af de to spillere.

»Jeg har måske en tendens til at blive en lille smule rørstrømsk. Der er bare noget med nogen af de her spillere, en helt utrolig historie, vi har skevet allerede. Vi har været sammen om det her hele vejen. Jeg synes bare, det er godt gået,« lød det fra Viktor Fischer i studiet, da han kommenterede på tv-billeder, hvor man kunne se FCK-stjernen med tårer i øjnene.

Og selvom Nicolai Boilesen fik afbrudt et par gange og drillet sin holdkammerat, så havde han også tid til alligevel at svare på Camilla Martins spørgsmål.

»Jeg synes, vi har været fuldstændig overlegne. Jeg er så stolt af ikke kun drengene på banen og på bænken, men også af hele staben rundt om os. Det er alt fra trænere til den medicinske stab til vores to kokke, der står og laver mad til os hver eneste dag,« sagde Nicolai Boilesen blandt andet til TV3 Sport.

Interviewet med de to glade guldvindere blev bare vildere og vildere, da blandt andet Rasmus Falk Jensen, Andreas Bjelland og Robert Skov brød ind og jublede med dem.

Og så overtog Viktor Fischer sågar også mikrofonen og begyndte at interviewe sine egne holdkammerater.

Se hele det skøre jubel-interview øverst i artiklen.