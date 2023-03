Lyt til artiklen

Så er der ingen vej tilbage.

FC København er udskilt som sit helt eget selskab under Parken Sport og Entertainment - det oplyser klubben onsdag på sin hjemmeside.

FCK's eget selskab hedder F.C. København P/S og er 100 procent ejet af PS&E.

Udover selskabets fodboldaktiviteter, vi man fortsat stå for udlejning af Parken til landskampe, koncerter og events.

»F.C. København bliver nu i lighed med andre af koncernens aktiviteter sin egen enhed, og det store potentiale, der er i klubben vil med den nye struktur fremstå tydeligere.«

»Der er allerede en meget positiv udvikling i F.C. København, der både kommercielt og sportsligt står stærkt og med en klar strategi for, hvordan vi vil løfte klubben yderligere,« siger bestyrelsesformand i PS&E Allan Agerholm i en pressemeddelelse.

Peter Christiansen er fortsat sportsdirektør i FC København, mens Jacob Lauesen er direktør i det nye selskab.

FCK meldte i februar ud, at man ville udskille FCK som sit eget selskab i koncernen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar - og nu er selskabet altså stiftet.

Dengang satte direktør Jacob Lauesen ord på, hvad udskillelsen vil betyde for fodboldklubben.

»Vi glæder os over, at vi kommer til at kunne gøre klubbens identitet og styrker endnu mere synlige for omverdenen og i endnu højere grad at kunne agere som selvstændig enhed og klub.«

»Vi har lagt et stærkt fundament med vores nye strategi, der skal styrke de seneste års udvikling kommercielt og sportsligt yderligere i de kommende år,« sagde direktøren.

I forbindelse med udskillelsen er der mellem PS&E og FCK A/S lavet en uopsigelig aftale på 30 år for leje af nationalstadionet - den gælder dog ikke kontortårnene i Parken.