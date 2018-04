Der er dømt Superliga-topopgør på MCH Arena i Herning i aften. Og der er overraskelser i både FC Midtjyllands og FC Københavns startopstillinger.

Således er landsholdsspilleren William Kvist uventet blevet henvist til reservebænken. I stedet har FCM-manager Ståle Solbakken placeret Rasmus Falk i midtbanens motorrum sammen med Zeca.

Hos FC Midtjylland var det ventet, at cheftræner Jess Thorup havde valgt at satse på Frank Onueka i angrebet sammen med Mikkel Duelund og Gustav Wikheim. Men i stedet er Jakob Poulsen tiltænkt en plads i FCM's offensiv, mens Janus Drachmann er udset til at danne stopklods på midtbanen sammen med Tim Sparv.

Mens hjemmeholdet må se bort fra skadede Zsolt Korcsmar, Paul Onuachu, Rilwan Hassan og Rafael van der Vaart er FC København af samme årsag uden såvel Robin Olsen som Pierre Bengtsson.

De to holds startopstillinger:

FC Midtjylland (3-4-3): Jesper Hansen - Kian Hansen, Bubacarr Sanneh, Erik Sviatchenko - Mads Døhr Thychosen, Tim Sparv, Janus Drachmann, Marc Dal Hende - Mikkel Duelund, Jakob Poulsen, Gustav Wikheim

FC København (4-4-2): Stephan Andersen - Peter Ankersen, Denis Vavro, Michael Lüftner, Nicolai Boilesen - Robert Skov, Rasmus Falk, Zeca, Viktor Fischer - Pieros Sotirios, Federico Santander

Kampen fløjtes i gang klokken 19.00 af dommer Jens Maae.