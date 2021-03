Optakten til det store københavner-brag i Superligaen har fået et nøk opad i intensitet.

Brøndby Stadion, som søndag eftermiddag danner ramme om stor-opgøret mellem Brøndby IF og FC København, er blevet skæmmet af hærværk med blå og hvid maling og knuste ruder.

Det skriver TV 2 Lorry. Københavns Vestegns Politi, som modtog anmeldelsen om hærværket lidt efter midnat natten til lørdag, bekræfter dette over for B.T. Se billeder af hærværket herunder.

»En vagt oplyste til politiet at en flok, der lignede FCK-fans, havde indfundet sig ved Brøndby Stadion og fyret fyrværkeri af, hvorefter de kørte derfra i flere biler. Efterfølgende kunne han konstatere, at der var kastet med blå og hvid maling mod stadion, hvor der også var knust nogle ruder,« siger vagtchef Jens Møller til B.T.

Politiets patrulje kunne bekræfte det, vagtens anmeldelse gik på, og nu efterforsker Københavns Vestegns Politi sagen.

Der er ingen konkret mistænkte eller anholdte i sagen.

»Det er dog nærliggende at tro, at det er nogen i miljøet omkring FCK's fans, som står bag. Vi ser typisk, at fansene render og generer hinanden op til de her derby-kampe,« siger vagtchefen.

Kampen mellem de to københavner-rivaler spilles søndag kl. 14.00 uden tilskuere på grund af corona-restriktioner.

Alligevel vil politiet være til stede i området omkring Brøndby Stadion, da der er risiko for hærværk eller sammenstød mellem fangupperingerne til denne type kampe, oplyser vagtchefen.

Kampen kan følges LIVE på BT.dk